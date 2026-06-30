Всемирный банк больше не будет придерживаться правила «45% на климат»

Группа Всемирного банка объявила об отмене целевого показателя, согласно которому 45% финансирования должно было направляться на проекты по борьбе с климатическими изменениями. Об этом говорится в обновленном Плане действий по изменению климата, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, что работа группы Всемирного банка в сфере климата по-прежнему будет строиться исходя из потребностей стран-клиентов, оказывая им поддержку в реализации собственных целей, закрепленных в национальных планах.

— Мы отменяем целевой показатель, предусматривавший достижение 45 процентов климатических сопутствующих выгод (climate co-benefits), а также целевой показатель в 35 процентов, предусмотренный Планом действий по изменению климата. Мы уже проделали значительную работу по удовлетворению спроса и потребностей наших стран-клиентов. Дальнейший прогресс в достижении результатов будет определяться амбициями самих стран и поддерживаться деятельностью Банка знаний в соответствии с международными обязательствами государств, — говорится в сообщении.

В организации отметили, что продолжат отслеживать и публиковать данные по двум ключевым показателям — объему чистых выбросов парниковых газов и числу людей, чья устойчивость к климатическим рискам была повышена.

Ранее Всемирный банк пригласил Казахстан присоединиться к глобальной стратегии Digital Compact.