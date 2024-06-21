Всемирные игры кочевников: брендированные автобусы появятся в Астане

С 25 июня на улицах Астаны появятся 100 новых брендированных автобусов. Их дизайн был специально разработан для V Всемирных игр кочевников. На них запечатлены современность и культура Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Особую новизну можно наблюдать в автобусах. Современные и эстетически оформленные автобусы имеют усиленную систему освещения и кондиционирования воздуха, обеспечивающую комфорт.

Для информирования и развлечения пассажиров предусмотрены инновационные мультимедийные системы.

По словам специалистов, эти автобусы станут не только украшением транспортной системы, но и «изюминкой», символизирующей стремление города к прогрессу и технологическим инновациям.