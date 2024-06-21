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    19:51, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Всемирные игры кочевников: брендированные автобусы появятся в Астане

    брендированные автобусы
    Фото: акимат Астаны

    С 25 июня на улицах Астаны появятся 100 новых брендированных автобусов. Их дизайн был специально разработан для V Всемирных игр кочевников. На них запечатлены современность и культура Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Особую новизну можно наблюдать в автобусах. Современные и эстетически оформленные автобусы имеют усиленную систему освещения и кондиционирования воздуха, обеспечивающую комфорт.

    Для информирования и развлечения пассажиров предусмотрены инновационные мультимедийные системы.

    По словам специалистов, эти автобусы станут не только украшением транспортной системы, но и «изюминкой», символизирующей стремление города к прогрессу и технологическим инновациям.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Регионы Транспорт Автобус Астана Игры кочевников
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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