Всемирная организация здоровья животных планирует провести аудит в Казахстане
В целом за три года уровень заболеваемости животных снизился на 49,1%. Об этом говорилось в ходе совещания по комплексному развитию животноводства, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform cо ссылкой на primeminister.kz.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, благодаря профилактике заболеваний животных, в Казахстане отмечается снижение эпизоотий на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (по бруцеллезу, бешенству, эмкару и сибирской язве).
Эффективная ветеринарная работа позволила снять ряд ограничений на экспорт казахстанской продукции:
• Китай снял запрет по птичьему гриппу и ящуру,
• Россия – по ящуру в юго-восточной зоне,
• ЕС выдал разрешение на экспорт меда после 1,5 лет переговоров,
• открыт экспорт шкур в Иран, живого КРС и МРС — в Грузию, подписан протокол с Китаем по мясу птицы.
В мае Казахстан подписал ветеринарные сертификаты:
• с Грузией — по убойному КРС и МРС;
• с Ираном — по шерсти копытных животных.
- В 2026 году ожидается аудит со стороны Всемирной организации здоровья животных на признание зон северо-западного и центрального Казахстана свободными от ящура. Акиматам всех регионов необходимо к этому времени довести уровень материально-технической базы ветеринарных объектов до требуемого международными стандартами», — подчеркнул Амангалий Бердалин.