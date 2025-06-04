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    17:22, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Всемирная организация здоровья животных планирует провести аудит в Казахстане

    В целом за три года уровень заболеваемости животных снизился на 49,1%. Об этом говорилось в ходе совещания по комплексному развитию животноводства, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform cо ссылкой на primeminister.kz.  

    КРС
    Фото: акимат Туркестанской области

    Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, благодаря профилактике заболеваний животных, в Казахстане отмечается снижение эпизоотий на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (по бруцеллезу, бешенству, эмкару и сибирской язве). 

    Эффективная ветеринарная работа позволила снять ряд ограничений на экспорт казахстанской продукции:

    • Китай снял запрет по птичьему гриппу и ящуру,

    • Россия – по ящуру в юго-восточной зоне,

    • ЕС выдал разрешение на экспорт меда после 1,5 лет переговоров,

    • открыт экспорт шкур в Иран, живого КРС и МРС — в Грузию, подписан протокол с Китаем по мясу птицы.

    В мае Казахстан подписал ветеринарные сертификаты:

    • с Грузией — по убойному КРС и МРС;

    • с Ираном — по шерсти копытных животных.

    - В 2026 году ожидается аудит со стороны Всемирной организации здоровья животных на признание зон северо-западного и центрального Казахстана свободными от ящура. Акиматам всех регионов необходимо к этому времени довести уровень материально-технической базы ветеринарных объектов до требуемого международными стандартами», — подчеркнул Амангалий Бердалин.

    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Животные
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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