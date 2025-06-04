Всемирная организация здоровья животных планирует провести аудит в Казахстане

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, благодаря профилактике заболеваний животных, в Казахстане отмечается снижение эпизоотий на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (по бруцеллезу, бешенству, эмкару и сибирской язве).

Эффективная ветеринарная работа позволила снять ряд ограничений на экспорт казахстанской продукции:

• Китай снял запрет по птичьему гриппу и ящуру,

• Россия – по ящуру в юго-восточной зоне,

• ЕС выдал разрешение на экспорт меда после 1,5 лет переговоров,

• открыт экспорт шкур в Иран, живого КРС и МРС — в Грузию, подписан протокол с Китаем по мясу птицы.

В мае Казахстан подписал ветеринарные сертификаты:

• с Грузией — по убойному КРС и МРС;

• с Ираном — по шерсти копытных животных.