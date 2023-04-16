Всемирная конфедерация этноспорта установит 2 тысячи юрт в зоне бедствия в Турции

КАХРАМАНМАРАШ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Благодаря сотрудничеству со странами тюркского мира в пострадавших от февральских землетрясений турецких провинциях будет установлено более 2 тысяч юрт. Об этом сообщил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган во время посещения палаточных городков «Солидарности» в провинции Кахраманмараш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В беседе с «Анадолу» Билал Эрдоган сообщил, что Всемирная конфедерация этноспорта в числе первых поспешила на помощь пострадавшим и уже в первую неделю после землетрясения отправила более 70 юрт, которые находились на складах и использовались на различных мероприятиях.

По его словам, в этот же период отправкой юрт занимались в Казахстане и Кыргызстане.«Мы установили около 250 юрт под руководством Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Сюда приехали наши команды вместе с казахстанскими и кыргызскими братьями, которые занимались сборкой. Вот почему иногда можно встретить флаги Казахстана и Кыргызстана. Позже мы подумали об увеличении числа палаток. В рамках сотрудничества с Монголией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Азербайджаном мы сможем установить более 2 тысяч юрт в различных регионах. Каждый из таких уголков станет лагерем солидарности», - сказал Билал Эрдоган.

Президент Всемирной конфедерации этноспорта отметил, что 100 юрт были развернуты в районе Гёксун при поддержке муниципалитета Гюнгорен, и еще 200 были установлены для студентов, готовящихся к поступлению в университет, при поддержке муниципалитета Ускюдар.

Как сообщалось, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. Предприниматели тоже решили помочь. Более 100 юрт отправили наши соотечественники в Турцию.