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    22:26, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Всемирная федерация таэквондо объявила даты проведения чемпионата мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация таеквондо (World Taekwondo) провела внеочередное заседание Совета в формате видеоконференции, уделяя особое внимание безопасному возвращению к соревнованиям в 2021 году. В частности речь идёт о двух крупнейших спортивных событиях – Олимпийских и Паралимпийских играх, а также о чемпионате мира по таеквондо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Всемирная федерация нацелена на проведение оставшихся двух квалификационных континентальных турниров на Токио 2020, в Азии и Европе, до мая текущего года.

    В ходе встречи были также объявлены следующие даты: чемпионат мира в г. Уси, Китай, пройдет с 12 по 18 октября, а чемпионат мира по паратаеквондо – с 21 по 22 октября. Заседание Совета WT состоится 10 октября, Генеральная ассамблея и церемония открытия ЧМ – 11 октября.

    «Возобновление соревнований является важнейшим приоритетом для всемирной федерации таеквондо. Это важно для спортсменов, болельщиков и для дальнейшего развития нашего вида спорта. Однако мы должны быть уверены, что при проведении спортивных мероприятий будут учтены рекомендации экспертов ВОЗ и соблюдены все нормы санитарной безопасности. На этот год у нас запланировано множество мероприятий: от крупнейших – Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионат мира – до ряда новых захватывающих и инновационных соревнований», - сказал президент Всемирной федерации таеквондо д-р Чунгвон Чо.

    Всего на 2021 год запланировано 72 мероприятия по таеквондо, включая 15 мероприятий Всемирной федераций (пять из которых в режиме онлайн), 10 соревнований в рамках комплексных спортивных событий, 9 признанных континентальным союзом и 38 признанных WT международных мероприятий.


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