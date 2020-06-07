Всемирная федерация керлинга проведет ежегодную Генеральную ассамблею онлайн

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация керлинга (WCF) проведет в сентябре виртуальную ежегодную Генеральную ассамблею в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Она состоится после того, как WCF отменила Всемирный конгресс по керлингу, который первоначально планировалось провести в Санкт-Петербурге в России с 4 по 6 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на olympic.kz.

Ежегодная Генеральная Ассамблея, которая обычно проходит в последний день Конгресса, теперь будет проходить виртуально 6 сентября, на нее приглашены представители 64 ассоциаций-членов.

Об этом заявила Президент WCF Кейт Кейтис:

«Отмена Всемирного конгресса по керлингу 2020 года была трудным решением, однако здоровье и безопасность наших сотрудников и представителей были нашей главной заботой. Мы пока не знаем, какое влияние эта пандемия окажет на международные поездки в сентябре, и это не оставило нам иного выбора, кроме как отменить наш Конгресс и поискать альтернативный виртуальный метод проведения нашей Ежегодной Генеральной Ассамблеи. Я рад подтвердить, что после достижения соглашения с Федерацией Керлинга России, прекрасный город Санкт-Петербург примет наш 10-й Всемирный конгресс по керлингу в сентябре 2021 года».

В этом году на Ежегодной Генеральной Ассамблее будут проведены выборы на должность директора WCF, а также на должность вице-президента по региону Тихого океана и Азии. Ассоциации-члены также рассмотрят предлагаемые изменения в правилах на сезон 2020-2021 годов, причем голосование будет проводиться дистанционно.