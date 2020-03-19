Всемирная федерация каратэ объявила имена спортсменов, получивших лицензии на ОИ-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация каратэ (WKF) объявила имена первых спортсменов, получивших квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио. Объявление было сделано после отмены финальных отборочных турниров из-за вспышки коронавируса, что означало завершение первого этапа олимпийской квалификации, сообщает olympic.kz со ссылкой на Всемирную федерацию каратэ. Об этом передает МИА «Казинформ».

В связи с отменой последних квалификационных турниров из-за вспышки коронавируса завершен первый этап олимпийской квалификации. Четыре спортсмена, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков, завоевали 32 лицензии, каждый в своей весовой категории.

Кроме того, WKF также подтвердила квоты японских спортсменов, которые получают лицензии принимающей страны в каждой из олимпийских категорий.

Ката (мужчины) - Маттиа Бусато (Италия), Антонио Диас (Венесуэла), Дамиан Кинтеро (Испания) и Али Софуоглу (Турция). Ката (Женщины) - Вивиана Боттаро (Италия), Сакура Кокомай (США), Мо Шенг Грейс Лау (Гонконг), Сандра Санчес (Испания).

Кумитэ (мужчины): 67 кг - Дархан Асадилов (Казахстан), Анджело Крещенцо (Италия), Стивен Дакоста (Франция), Винисиус Фигейра (Бразилия). 75 кг - Рафаэль Агаев (Азербайджан), Бахман Асгари Гончех (Иран), Луиджи Буса (Италия), Станислав Горуна (Украина). До 61кг - Мерве Кобан (Турция), Гиана Лотфи (Египт), Йована Прекович (Сербия), Сяоянь Инь (Китай). +75кг - Угур Актас (Турция), Саджад Гянджзаде (Иран), Джонатан Хорн (Германия), Иван Квесич (Хорватия).

Кумитэ (женщины) До 55 кг - Сара Бахманьяр (Иран), Серап Озчелик Арапоглу (Турция), Анжелика Терлиуга (Украина) и Цзы-Юнь Вэнь (Тайбэй).

+61кг - Хамиде Аббасали (Иран), Мелтем Хочаулу (Турция), Елена Квиричи (Швейцария), Ирина Зарецкая (Азербайджан).

Японские спортсмены, получившие лицензию по праву принимающей стороны: Рё Кийуна (мужское Ката), Кийоу Симидзу (женское ката), Наото Саго (кумитэ, мужчины -67кг), Михо Мияхара (кумитэ, женщины -55кг), Кен Нисимура (кумитэ, мужчины -75кг), Маюми Сомея (кумитэ, мужчины -61кг), Рютаро Арага (кумитэ, мужчины +75кг), Аюми Уекуса (кумитэ женщины +61кг).

В настоящее время в процессе олимпийской квалификации продолжается формирование окончательного списка из 80 каратистов для участия в Олимпиаде 2020 года. Не менее 24 спортсменов заработают Олимпийскую лицензию на квалификационном турнире, который пройдет в Париже (Франция). Кроме того, 12 спортсменов получат шанс на участие в Олимпийских играх на континентальных первенствах. Также еще 4 каратиста получат олимпийскую квоту по пригласительным местам Трехсторонней комиссии.