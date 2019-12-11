Всемирная акция «Час кода» проходит по всему Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в школе будущего Alem прошла ежегодная всемирная акция «Час кода», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мир до такой степени «диджитализирован», что мы постоянно используем гаджеты. Без языка программирования сейчас невозможно существование мирового Интернета. Фонд Первого Президента уже пятый год подряд поддерживает глобальную акцию «Час кода», в которой участвуют более 180 стран мира. Если в первый год в мировой акции приняли участие порядка 75 тысяч школьников, то в прошлом году каждый десятый ученик Казахстана участвовал в акции», - рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Елбасы - Первого Президента Республики Казахстан Алькей Маргулан.





В столице во всемирной акции были задействованы около 100 школьников. Возраст участников от 10 до 15 лет. Задача проводимой акции - познакомить школьников с программированием в простом и увлекательном виде и заложить в них интерес к точным наукам. «Пять лет назад, когда мы начинали, у нас было не так много участников. Мы проводим «Час кода» по всей стране, и фокусируем внимание на сельские школы. В прошлом году приняли участие около 350 тысяч участников. Мы готовим задания для всех случаев. Основная цель - познакомить детей с основами программирования в интересном виде», - сказала организатор акции Алена Ткаченко. Как отмечают организаторы, они привлекают школьников через игровые механики, чтобы хорошо понимали основные принципы









программирования. Задания подготовили разного формата для всей республики. Первый формат: школы, где есть компьютеры и Интернет, второй формат: где есть компьютеры, но нет Интернета, третий формат: мало компьютеров и нет Интернета (сельские школы) и четвертый формат проводится в торговых центрах. «Час кода» - это глобальное движение, которое охватывает несколько миллионов студентов и учеников из многих стран мира. Партнерами всемирной ежегодной акции выступили такие компании как Microsoft, KazRobotics, Nextrobot, FUTURE-IT , а также школа будущего Alem.











