В Семее специалист спецЦОНа «омолодил» авто и попал под суд

В суде № 2 г.Семея рассмотрено уголовное дело в отношении специалиста спецЦОНа, обвиняемого в причинении имущественного ущерба путем обмана (ст.195 ч.4 п. 2 УК) и неправомерной модификации информации, повлекшие тяжкие последствия (ст.206 ч.3 п. 2 УК), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Т., являясь специалистом спецЦОНа, занимался вводом в информационную систему заведомо ложной информации о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств. Следствием выявлено 2 факта преступных действий во время исполнения им служебных обязанностей.

Так, при наличии акта осмотра, сертификата о внесении утилизационного платежа и других документов, подтверждающих 2017 год выпуска транспортного средства «Ford F150», Т. умышленно в реквизитах заполнил «2019 год».

Также ввел в информационную систему заведомо ложную информацию о категории транспортного средства «RENAULT MAGNUM», 2007 года выпуска. Им выбрана категория «до 2-х лет» несмотря на то, что оно относится к категории «от 5 лет и выше».

— С учетом ввода заведомо ложной информации о категории транспортного средства и года выпуска, автоматически установлена сумма оплаты регистрационных сборов в размерах 350 МРП (1 207 500 тенге) и 0,25 МРП (862,5 тенге) соответственно. Тогда как вышеуказанные транспортные средства относятся к категории, за которую сумма регистрационного сбора составляет по 2 500 МРП (8 625 000). Ущерб государству по двум транспортным средствам составил более 16 млн тенге, — пояснили в Верховном суде.

Приговором суда Т. осужден к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в некоммерческих акционерных обществах сроком на 3 года. С применением ст. 63 УК наказание Т. назначено условно с установлением пробационного контроля. Гражданский иск по делу не заявлен, поскольку ущерб возмещен в полном объеме владельцами автомобилей.

Приговор вступил в законную силу.