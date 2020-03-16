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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Всем необходимым для борьбы с коронавирусом оснащены больницы Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Больницы Карагандинской области оснащены всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В распоряжении врачей имеются аппараты искусственной вентиляции легких, боксы для зараженных, капсулы для транспортировки и необходимый запас медикаментов. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жителей региона волнует вопрос готовности медорганизаций к возможному наплыву пациентов. Стационары и поликлиники располагают всем необходимым. Тем не менее, управление здравоохранения принимает дополнительные меры по переходу медучреждений на усиленный режим работы.
Уже сейчас крупные предприятия области дали согласие на то, что в случае необходимости в загородных санаториях и профилакториях, принадлежащих им, развернут карантины. Таким образом, зараженные будут изолированы от остальных жителей региона.
Также за счет спонсорских средств приобрели две капсулы для транспортировки больных коронавирусом. В ближайшее время в медучреждения области поступят необходимые лекарственные препараты, с запасом на два месяца.
«Много обращений поступает к нам по поводу наличия средств личной защиты - медицинских масок и антисептиков. 16 марта в Караганду завезли 250 тысяч масок, они будут реализовываться в сети аптек «Биосфера» по цене 140 тенге, без коммерческой наценки. В Темиртау завезли 69 тысяч масок. Их можно приобрести в аптеках «Парацельс», - сказал Ержан Нурлыбаев.
Он также сообщил, что в области есть свое производство дезинфицирующих средств, в том числе антисептиков для рук. Предприятие находится в Сарани. В сутки оно производит две тонны антисептиков. В ближайшее время они поступят в аптеки и супермаркеты области.
Сейчас решается вопрос о закупке экспресс-тестов для определения коронавируса COVID-19. О том, в каком количестве и когда они поступят в регион, проинформируют в ближайшее время. Их можно будет купить в аптеках.
Ержан Нурлыбаев также напомнил, что, если вы обнаружили у себя признаки ОРВИ, необходимо вызвать врача на дом. До его приезда следует организовать «домашний карантин» - надеть медицинскую маску, расположиться в отдельной комнате и ограничить вход в нее остальным членам семьи.
Задать свои вопросы о мерах профилактики, работе медучреждений и ситуации с коронавирусом в области можно по номеру кол-центра 95-55-59.
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