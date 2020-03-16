Всем необходимым для борьбы с коронавирусом оснащены больницы Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Больницы Карагандинской области оснащены всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В распоряжении врачей имеются аппараты искусственной вентиляции легких, боксы для зараженных, капсулы для транспортировки и необходимый запас медикаментов. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителей региона волнует вопрос готовности медорганизаций к возможному наплыву пациентов. Стационары и поликлиники располагают всем необходимым. Тем не менее, управление здравоохранения принимает дополнительные меры по переходу медучреждений на усиленный режим работы.

Уже сейчас крупные предприятия области дали согласие на то, что в случае необходимости в загородных санаториях и профилакториях, принадлежащих им, развернут карантины. Таким образом, зараженные будут изолированы от остальных жителей региона.

Также за счет спонсорских средств приобрели две капсулы для транспортировки больных коронавирусом. В ближайшее время в медучреждения области поступят необходимые лекарственные препараты, с запасом на два месяца.

«Много обращений поступает к нам по поводу наличия средств личной защиты - медицинских масок и антисептиков. 16 марта в Караганду завезли 250 тысяч масок, они будут реализовываться в сети аптек «Биосфера» по цене 140 тенге, без коммерческой наценки. В Темиртау завезли 69 тысяч масок. Их можно приобрести в аптеках «Парацельс», - сказал Ержан Нурлыбаев.

Он также сообщил, что в области есть свое производство дезинфицирующих средств, в том числе антисептиков для рук. Предприятие находится в Сарани. В сутки оно производит две тонны антисептиков. В ближайшее время они поступят в аптеки и супермаркеты области.

Сейчас решается вопрос о закупке экспресс-тестов для определения коронавируса COVID-19. О том, в каком количестве и когда они поступят в регион, проинформируют в ближайшее время. Их можно будет купить в аптеках.

Ержан Нурлыбаев также напомнил, что, если вы обнаружили у себя признаки ОРВИ, необходимо вызвать врача на дом. До его приезда следует организовать «домашний карантин» - надеть медицинскую маску, расположиться в отдельной комнате и ограничить вход в нее остальным членам семьи.

Задать свои вопросы о мерах профилактики, работе медучреждений и ситуации с коронавирусом в области можно по номеру кол-центра 95-55-59.