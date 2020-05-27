Всем надо носить маски – аким Алматы о карантине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал всех алматинцев носить маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждому необходимо носить маску, каждому, взрослому, ребенку, неважно. Всем надо носить маску, это норма жизни. На улице надо носить маску, на работе надо носить маску, социальную дистанцию надо соблюдать. К этому надо привыкать и с пониманием к этому относится. Сегодня проблем с дефицитом нет. В общественном транспорте надо носить маску», - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что сейчас проводятся проверка общественного транспорта, принято решение не запускать людей без масок в автобусы. Подобные рейдовые мероприятия будут проходить ежедневно.

Самоизоляция населения и карантинные меры в период чрезвычайного положения позволили предотвратить массовое заражение населения, соответственно, тяжелых последствий для большинства горожан.

Обязательное ношение защитных масок для населения показано всем при нахождении в закрытых помещениях, где трудно поддерживать социальную дистанцию – в аптеках, магазинах, офисах, медорганизациях, ЦОНах и транспорте; при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией.

Каждый день мобильными группами в составе специалистов районных управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы проводится мониторинг на объектах по выявлению нарушений карантина.

На сегодняшний день за несоблюдение требований карантина – отсутствие маски, санитайзеров, несоблюдение социальной дистанции на объектах продовольственной торговли – наложено 69 административных штрафов и составлено два административных протокола на объект общественного питания, которые переданы в суд.

Кроме того, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил контролируется мониторинговыми группами при выборочной проверке ТРЦ. Ответственность несет администрация торгово-развлекательного центра.

Рейдовые мероприятия с участием санэпидемиологов и полицейских начались 22 мая и будут проводиться на постоянной основе.