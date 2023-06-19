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    19:08, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов

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    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в столичном отделении. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это все будет учтено. В ходе расследования будут выяснены все причины, которые способствовали сегодняшнему инциденту. Конечно, всем банкам будет выдано представление, рекомендации по устранению тех нарушений, которые способствуют, чтобы не было повторных таких инцидентов», - прокомментировал Марат Ахметжанов.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

    По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

    Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Кроме того, глава МВД ответил на вопрос, какие требования выдвигал захватчик. Медики сообщили о состоянии заложников.


    Теги:
    Банки Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Астана Закон и право Правоохранительные органы
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