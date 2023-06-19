Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
«Это все будет учтено. В ходе расследования будут выяснены все причины, которые способствовали сегодняшнему инциденту. Конечно, всем банкам будет выдано представление, рекомендации по устранению тех нарушений, которые способствуют, чтобы не было повторных таких инцидентов», - прокомментировал Марат Ахметжанов.
Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.
По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.
Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Кроме того, глава МВД ответил на вопрос, какие требования выдвигал захватчик. Медики сообщили о состоянии заложников.