Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в столичном отделении. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это все будет учтено. В ходе расследования будут выяснены все причины, которые способствовали сегодняшнему инциденту. Конечно, всем банкам будет выдано представление, рекомендации по устранению тех нарушений, которые способствуют, чтобы не было повторных таких инцидентов», - прокомментировал Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.