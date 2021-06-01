Вселенную талантов детей открыли в Республиканском центре космической связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню защиты детей в АО «Республиканский центр космической связи» организовали онлайн конкурс для детей «Вселенная талантов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

32 ребенка в трех возрастных категориях прислали видеоролики с собственным творчеством - стихами, песнями, танцами, спортивными достижениями, а весь коллектив принял участие в голосовании по определению номинаций для каждого участника.

«Мы всегда поздравляем наших детей с этим замечательным праздником, в этом году, в условиях карантина, мероприятие организовали в режиме онлайн. И получилось даже лучше, ведь мы не могли даже предположить, сколько у нас талантливых, творческих детей», - рассказала Индира Шахан, руководитель управления кадровой работы.

Сегодня родители вручат своим детям подарки и грамоты с номинациями от предприятия, в котором они работают.

Надо отметить, что в РЦКС уделяют большое внимание социально-бытовым условиям сотрудников. Например, рядом с главным наземным объектом по управлению космическими аппаратами связи и вещания «Kazsat» - Центром космической связи (ЦКС) «Акколь» расположен собственный многоквартирный дом предприятия.

«В доме 32 квартиры, проживают 28 семей, это 104 человека. Из них 40 детей: 16 школьников, 23 дошкольника, 1 студент. В доме, конечно, созданы все условия для жильцов и, в первую очередь, для наших детей. Есть детская площадка на улице и игровая комната в помещении, большой закрытый двор для катания на велосипедах, самокатах, прогулок с детскими колясками. Особенно оценили мы свой жилой дом на природе в дни карантина: чистый воздух, безопасность. Мамы всегда могут быть спокойны за детей, все знают друг друга», - поделилась впечатлениями Гульнур Мухамадиева – мама двоих детей, делопроизводитель ЦКС «Акколь». Вместе с супругом Русланом – руководителем центра мониторинга связи, живут в этом доме с первого дня.

Согласно статистике, всего с 2006 по 2020 год сотрудники ЦКС «Акколь» создали несколько десятков семей, родилось 81ребенок, в том числе в этом доме 48. Есть многодетные семьи, в которых по четверо детей. Получается, старшему родившемуся в Акколе уже 15 лет. А ребята, которые приехали в Акколь с родителями, выросли в этом «космическом» доме, сами стали специалистами. Причем, специалистами космической связи, как их отцы. В коллективе РЦКС есть несколько семейных династий.

«Воспитание, преемственность поколений, любовь к своему делу начинаются вот с таких мероприятий внимания к детям. В этот раз, посмотрев видеоролики с детскими выступлениями, мы действительно открыли для себя новую вселенную - вселенную разных талантов наших детей», - отметили сотрудники АО «РЦКС».