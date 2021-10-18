«Вселенную» Станислава Лема открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Вселенная Лема» открылась в столице Казахстана. Мероприятие, приуроченное к 100-летию польского писателя Станислава Лема, объединило в себе три выставки, две экспозиции и республиканский литературный челлендж. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

«Друзья, добро пожаловать к нам в прямой эфир, который мы ведем из столицы Казахстана, а конкретнее из Центральной городской библиотеки имени Ауэзова. Сегодня у нас большое событие - вместе с вами мы готовы совершить невероятное открытие. Литературное. Художественное. Польско-казахстанское. И абсолютно космическое! Друзья, мы открываем Вселенную Лема! Вселенную гениального польского писателя Станислава Лема, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году во всем мире», - сказал директор Общественной полонийной библиотеки Ринат Дусумов, запуская трансляцию в социальной сети.

Мероприятие, организованное Посольством Польши и общественным объединением «Polska Jedność», проходило в гибридном формате: онлайн и офлайн с соблюдением всех необходимых санитарных норм. На открытие собрались представители польского посольства, Централизованной библиотечной системы Нур-Султана, школы-гимназии №47, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и учителя польского языка, приехавшие из Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

«Для нас большая честь открывать эти выставки сегодня вместе с вами. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Централизованную библиотечную систему города Нур-Султана за поддержку полонийных организаций столицы и мероприятий, которые проводятся для полонии и всех, кто интересуется польской культурой», - сказал заместитель Посла Польши в Казахстане Томаш Коллат.

Официальную часть продолжила руководитель столичной ЦБС Гульбадан Мадибаева, отметившая плодотворное сотрудничество библиотечной системы с общественным объединением «Polska Jedność».

«Мы с гордостью говорим о том, что на базе нашей Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова с 2019 года функционирует Общественная полонийная библиотека. Радует ее активная работа – проводятся литературные встречи, выставки, экспозиции. Мы будем и дальше поддерживать это замечательное дело», - сказала Г. Мадибаева.

Во «Вселенную Лема» вошли три выставки, две экспозиции и республиканский литературный челлендж #lem100kz.

Первая выставка - работы призеров республиканского конкурса «Год Лема в Казахстане: Что в дальнейшем? Наука-Технология Вселенная-Я». Вторая - выставка картин полонийной художницы Марианны Поляковской и ее учеников (членов ОО «Polska Jedność» и учащихся гимназии №47) «Я – Вселенная», созданных в рамках Второй творческой школы PJ. Третья - уникальная выставка «Бестиарий Лема глазами Мруза», посвященная краковскому графику Даниелю Мрузу, которому удалось придать наиболее совершенную художественную форму героям произведений Лема.

На первой экспозиции – книжной - представлены непосредственно сами произведения писателя, а также его цитаты и портреты. Тут же можно ознакомиться с биографией фантаста и списком наиболее значимых произведений.

Вторая – фотоэкспозиция. Она приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и 80-летию первого польского космонавта Мирослава Гермашевского, отправившегося в космос с казахстанского космодрома Байконур в 1978 году. Кстати, Мирослав Гермашевский – почетный гражданин города Байконура. Еще одна нить, связующая Казахстан и Польшу.

Организатором казахстанского литературного челленджа #lem100kz выступило ОО «Polska Jedność». Соорганизаторами стали Общественная полонийная библиотека в Нур-Султане, Кабинет польского языка им. Адольфа Янушкевича в Нур-Султане, Центр польского языка и культуры при кафедре теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, школа-гимназия №47 (г. Нур-Султан), Центральная городская библиотека им. М.Ауэзова (г. Нур-Султан), Акмолинское областное общество поляков и Павлодарское областное общество поляков «Полония». Челлендж проводится при поддержке Посольства Республики Польша в Республике Казахстан.

Согласно условиям, нужно записать на видео чтение фрагмента любого произведения Станислава Лема на любом языке. Затем опубликовать это видео на своей странице в Instagram до 31 октября 2021 г. с хештегом #lem100kz. Все участники челленджа получат дипломы в электронном формате, а авторы лучших видео получат памятные подарки от Посольства Польши.

«Вселенная Лема» будет открыта до конца октября в Центральной городской библиотеке им. Ауэзова по адресу: Нур-Султан, пр. Абылай хана, 4/1. Библиотека работает с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов. Вход свободный!

Станислав Лем (12 сентября 1921 — 27 марта 2006) - польский философ, футуролог и писатель (фантаст, эссеист, сатирик, критик). Его книги переведены на 41 язык, продано более 30 млн экземпляров. Лем - автор фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие.