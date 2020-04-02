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Всех жителей столицы включили в систему ОСМС

Автор:  
Серик Сабеков
2 Апреля 2020, 10:57
Всех жителей столицы включили в систему ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все жители столицы зарегистрированы в системе ОСМС. Об этом заявил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе ОСМС зарегистрировано 100% жителей. Им будет предоставляться медицинская помощь в полном объеме», - заверил Алтай Кульгинов.

Отметим, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучивая антикризисные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции поручил продлить с 1 апреля до 1 июля право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.

«На этот период обслуживание граждан в медучреждениях должно осуществляться в полном объеме, независимо от статуса участника ОСМС», - почеркнул Президент Казахстана.


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