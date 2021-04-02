Всех желающих жителей Актау обещают начать вакцинировать с 5 апреля

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистаускую область доставят 9600 доз вакцины от коронавируса. Начать прививать всех желающих обещают со следующей недели, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

«Сегодня прибудет 9600 доз вакцины. Если до сегодняшнего дня российской вакциной «Спутник V» были привиты медики, педагоги и правоохранительные органы, то уже со следующей недели начнётся вакцинация среди населения. Всем желающим достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Общее количество привитых на сегодняшний день по области составляет - 2790 человек, остаток вакцин - 1705 доз.

