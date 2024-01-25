Всех туристов туроператора Tez.kz вернут в Казахстан

По информации администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма КФ «Туристік Қамқор», туроператор Tez.kz объявил о приостановке своей деятельности. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Этот туроператор является участником Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.

- На сегодня за границей находятся более 300 казахстанских туристов данного туроператора. Для разрешения данного вопроса Министерством туризма и спорта РК, а также заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание.

Так, при содействии министерства все туристы туроператора Tez.kz будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования. Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте. С 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать ТУРКОД - уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Республики Казахстан и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/неисполнения своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу, - отметили в министерстве.