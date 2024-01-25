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    20:23, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Всех туристов туроператора Tez.kz вернут в Казахстан

    туристы
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

    По информации администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма КФ «Туристік Қамқор», туроператор Tez.kz  объявил о приостановке своей деятельности. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Этот туроператор является участником Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.

    - На сегодня за границей находятся более 300 казахстанских туристов данного туроператора. Для разрешения данного вопроса Министерством туризма и спорта РК, а также заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание.

    Так, при содействии министерства все туристы туроператора Tez.kz будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования. Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте. С 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать ТУРКОД - уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Республики Казахстан и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/неисполнения своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу, - отметили в министерстве.

    Главная цель фонда – обеспечение оперативного возврата граждан Республики Казахстан, являющихся туристами, из страны временного пребывания на территорию Республики Казахстан при отсутствии возможности исполнения обязательств туроператором, туроператором-фрахтователем.

    - По всем возникающим вопросам касательно возвращения туристов можно обратиться по следующим контактам:

    1) директор КФ «Туристік қамқор» – Есилов Асылхан Бурамбекович, тел. 74-51-58, +7-701-534-0508;

    2) руководитель управления Комитета индустрии туризма МТС РК – Ауэзов Меиржан Ибадуллаевич, тел. 74-07-71, +7-701-553-20-64, - добавили в пресс-службе.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Общество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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