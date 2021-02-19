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    11:42, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Всех школьников начальных классов будут кормить бесплатно в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском регионе с нового учебного года прибавится количество детей, получающих бесплатное питание в школах. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн, передаёт МИА «Казинформ».

    «Как и обещал на прошлой отчётной встрече, с этого года обеспечили всех учеников 1-2-х классов бесплатным горячим питанием. С сентября охватим 3-е и 4-е классы», - сказал аким области.

    Глава региона также отметил, что в области уделяется большое внимание созданию современной образовательной среды.

    За год в области открыли 26 центров дополнительного образования, оснащённых новейшим оборудованием. Новые школы построили в Жезказгане, Караганде и Улытауском районе. В этом году планируется сдать ещё четыре - в селе Киикты Шетского района, на станции Теректы города Жезказгана, посёлке Жанаарка Жанааркинского района и в Караганде.

    «Дошкольным обучением охвачены все дети от 3 до 6 лет. Теперь наша задача - обеспечить детскими садами детей до 3-х лет и детей с особыми потребностями. В течение года будет открыто 15 частных дошкольных организаций на 1 500 мест. Это позволит увеличить охват детей до 3-х лет до 61%», - сообщил Женис Касымбек.


    Теги:
    2020-Итоги года Образование Другие государственные органы Акимат Карагандинская область Общество Благоустройство
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