Всех нарушителей санитарного режима привлекут к адмответственности - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все нарушители санитарного режима будут привлекаться к административной ответственности в Казахстане. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы особо обратиться. Фактически, категория, которая сегодня не соблюдает санитарные требования - это именно группа людей, которые сегодня представляют реальную угрозу безопасности здоровью населения нашей страны. В этой связи Министерством здравоохранения приняты дополнительные правила, которые предусматривает наложение административного штрафа на нарушителя карантинного режима в сумме 30 МРП. Или 87 тысяч 510 тенге. На сегодня возбуждено административное производство в отношении 19 человек, из них 5 человек уже оштрафованы. Данная работа будет продолжена. Все нарушители будут привлекаться к административной ответственности», - рассказал в ходе брифинга в СЦК Ералы Тугжанов.

Ранее сообщалось, что более 9,6 тысяч нарушителей карантинного режима выявил Аshyq с момента запуска проекта.