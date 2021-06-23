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    16:53, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Всех нарушителей санитарного режима привлекут к адмответственности - Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все нарушители санитарного режима будут привлекаться к административной ответственности в Казахстане. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хотел бы особо обратиться. Фактически, категория, которая сегодня не соблюдает санитарные требования - это именно группа людей, которые сегодня представляют реальную угрозу безопасности здоровью населения нашей страны. В этой связи Министерством здравоохранения приняты дополнительные правила, которые предусматривает наложение административного штрафа на нарушителя карантинного режима в сумме 30 МРП. Или 87 тысяч 510 тенге. На сегодня возбуждено административное производство в отношении 19 человек, из них 5 человек уже оштрафованы. Данная работа будет продолжена. Все нарушители будут привлекаться к административной ответственности», - рассказал в ходе брифинга в СЦК Ералы Тугжанов.

    Ранее сообщалось, что более 9,6 тысяч нарушителей карантинного режима выявил Аshyq с момента запуска проекта.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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