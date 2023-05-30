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Всего за 30 секунд проголосовали жители испанской деревни на местных выборах

Автор:  
Татьяна Кудренок
30 Мая 2023, 00:48
Всего за 30 секунд проголосовали жители испанской деревни на местных выборах Фото: GETTY IMAGES.

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Целая деревня в Испании проголосовала менее чем за 30 секунд на местных выборах в минувшие выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Семь зарегистрированных избирателей из Вильяройи, небольшой деревни в провинции Ла-Риоха, побили свой предыдущий рекорд голосования в 32 секунды.

Сальвадор Перес, действующий мэр деревни, занимает эту должность с 1973 года.

«Я не знаю, получу ли я все семь голосов, но почти уверен, что получу», — заявил он испанским СМИ.

Перес также рассказал, что жители Вильяройи были готовы отдать свои голоса, как только в тот день утром открылись избирательные участки.

Всего через 29 секунд и 52 сотых Вильяройя стала первым местом в Испании, завершившим голосование.

Мэр Перес признал, что его соотечественники, вероятно, руководствовались чувством соперничества с другой испанской деревней, Иллан-де-Вакас в Кастилии-Ла-Манча, в которой зарегистрировано всего три избирателя.

Местные выборы в Испании рассматриваются как тестовый прогон перед парламентскими выборами, которые должны состояться в конце этого года.

Двенадцать из семнадцати региональных парламентов страны и 8 000 городских и городских управ участвуют в выборах.


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