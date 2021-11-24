Всего четыре райцентра имеют сети водоотведения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ситуация с наличием систем водоотведения и очистных сооружений в районах выглядит довольно плачевно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, из 13 районных центров сети водоотведения имеются только в четырех: селах Новоишимское, Явленка, Бесколь, Саумалколь. Канализационные очистные сооружения только в селе Саумалколь. Все сети водоотведения построены в советское время и имеют высокий износ. Об этом руководитель департамента Азамат Бектасов сообщил на заседании Бассейнового совета.

В 2018-м году началось строительство канализационных очистных сооружений в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова. Проект планируют завершить до конца года. На строительство выделили 3,3 млрд тенге.

«За счет средств местного бюджета разработан проект по строительству канализационных очистных сооружений в городе Сергеевке. В связи с временным мораторием дальнейшие меры по проекту не принимаются. В соответствии с поручением Премьер-Министра РК начата разработка единого технико-экономического обоснования Проекта по строительству и реконструкции КОС в Казахстане», - сказал А.Бектасов.

Он добавил, что в прошлом году была разработана Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем региона. Согласно документу, одним из направлений является «Регулирование водных ресурсов», которое состоит из четырех мероприятий, направленных на предотвращение негативного влияния на водные ресурсы.