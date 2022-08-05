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Всего 3% свалок имеют разрешительные документы в СКО
5 Августа 2022 13:17

Всего 3% свалок имеют разрешительные документы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 454 существующих мест размещения отходов разрешительную документацию имеют всего 15. Об этом сообщил руководитель департамента экологии Азамат Бектасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два организованных полигона расположены в Петропавловске, остальные в районах области. Но, как подчеркнул А.Бектасов, не во всех.

«Предусмотрено строительство 9 новых полигонов в 9 районах. Сметная документация готова, ожидается выделение средств», - добавил главный эколог области.

На разработку проектно-сметной документации потратили 59 млн тенге. Полигоны построят в крупных населенных пунктах и райцентрах Акжарского, Аккайынского, Кызылжарского, М.Жумабаева, им. Г.Мусрепова, Тимирязевского, Тайыншинского и Уалихановского районов.

Стихийные свалки – давняя проблема региона. Во время рейдов экологи выявляют их десятками. Космомониторинг в этом году выявил 54 свалки.

Ранее сообщалось о том, что основной Петропавловский полигон твердых бытовых отходов заполнен на 85%. Из-за имеющихся нарушений в работе ему грозит приостановление деятельности. Соответствующий иск в суд подал департамент экологии.


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