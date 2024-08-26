Всего 2% многоэтажек готовы к отопительному сезону в Петропавловске

В Петропавловске всего 26 многоэтажных домов, или 2% от общего количества, получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил аким города Серик Мухамедиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

На встрече с населением глава города поднял тему подготовки домов к зиме. В Петропавловске к центральному теплоснабжению подключены 1 170 многоквартирных жилых домов. Из них промывка и опрессовка прошла в 756-ти.

— Подготовка к зиме не ограничивается только техиспытаниями. Необходимо провести ряд мероприятий, которыми должны заниматься жители и председатели КСК. На 26-е августа паспорта готовности получили лишь 26 домов, что составляет всего 2,2% от общего числа. Это очень маленький показатель. Все знают, что подготовка к зиме начинается сразу после завершения предыдущего сезона. Для того чтобы зима прошла без проблем, нужно заранее подготовить всю отопительную систему. Помимо промывки, необходимо проверить измерительные приборы, обеспечить теплоизоляцию всех трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях, отремонтировать двери и окна в подвалах, — прокомментировал С. Мухамедиев.

Он напомнил, что зимой 2021-го года из-за некачественной и несвоевременной подготовки возникла угроза замерзания девятиэтажного дома по улице Жамбыла, 123. В морозы жители несколько дней оставались без тепла. В прошлом отопительном сезоне поступило 111 обращений, связанных с разбалансировкой систем отопления и нарушения проекта системы отопления. Параметры были низкими, в домах было холодно.

— Обращаюсь ко всем жителям и председателям ОСИ/КСК: зима приходит каждый год, и к ней следует готовиться основательно, — сказал аким города.

В июле сообщалось, что более половины котельных не готовы к отопительному сезону в СКО.