Всего 2,5% свалок имеют разрешительную документацию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области остается актуальной проблема стихийных свалок. О ситуации проинформировал на брифинге руководитель департамента экологии Азамат Бектасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главного эколога области, в регионе имеются 454 объекта размещения твердых бытовых отходов. Из них на 335 оформлены земельные акты, 119 объектов их не имеют. Разрешительная документация есть всего у 12 полигонов.

«Разработан план по пресечению несанкционированного размещения отходов по Северо-Казахстанской области на 2021-2022 года. Совместно с заинтересованными государственными органами создана мобильная рабочая группа, в состав которой входят сотрудники департамента экологии, полиции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования и представители общественности. В ходе выездов в Петропавловске зафиксировано 26 несанкционированных мест размещения отходов, по Кызылжарскому району - 47, Аккайынскому - 18, по Мамлютскому району зафиксировано семь и по району М.Жумабаева - восемь несанкционированных мест размещения отходов. Акимам направлены письма о необходимости ликвидации стихийных свалок», - сообщил А.Бектасов.

Он добавил, что АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» с помощью космического мониторинга в этом году выявил 233 несанкционированных места размещения отходов. Ликвидировано 213.

«Выход один – подойти комплексно к решению проблемы. Строительство полигона с мусоросортировочной линией – это первое. Второе – организация сбора мусора на селе. В каждом населенном пункте невозможно построить полигон, да и не нужно. Но хотя бы в крупных селах и райцентрах хотим их построить. Дорожной картой предусмотрено строительство девяти. Документация подготовлена, ждем экспертизы и финансирования. Стоимость строительства одного полигона - от 300-400 млн до одного млрд тенге», - сказал А.Бектасов.