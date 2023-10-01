Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО

В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 494 факта интернет-мошенничеств. Из них раскрыли всего 88, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов с сожалением констатировал низкую раскрываемость этого вида преступлений. Чаще всего преступники находятся в другой стране.

- Звонки поступают из других государств. Когда задерживаем так называемых дропперов, курьеров, мы не можем принять процессуальных мер, привлечь их к ответственности. В Министерстве внутренних дел вопрос интернет-мошенничеств на особом контроле. У нас на базе управления полиции работает подразделение «Киберпол». Группа занимается расследованием интернет-мошенничеств. Сотрудники полиции каждый день проводят профилактические мероприятия, разъясняют людям о таких видах преступлений. Даже в кинотеатрах перед показом фильма идут видеоролики с информацией о кибермошенничествах, рекомендациями как себя вести. Тем не менее, многие попадаются на уловки мошенников, - сказал А.Кабдулдинов.

В большинстве случаев жертвами аферистов становятся пенсионеры. Они отдают преступникам все имеющиеся у них сбережения. А.Кабдулдинов отметил, что полицейские начали обходить всех пожилых людей в Петропавловске и по области и беседовать с каждым индивидуально.