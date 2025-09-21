Всегда на передовой: тяжелые будни участкового полицейского

Работа участкового инспектора полиции — одна из самых ответственных и при этом незаметных для широкой публики. Он каждый день рядом с людьми, знает жителей своего участка в лицо, выслушивает проблемы людей и помогает находить их решения. Именно к нему в первую очередь обращаются в сложной ситуации — будь то семейный конфликт или потерянные документы.

Участковый — это не просто человек в погонах, а тот, кому доверяют. Его служба не знает выходных и праздников: в любое время суток он обязан быть готовым прийти на помощь. В Жамбылской области, как и по всей стране, на плечах участковых инспекторов лежит основной груз поддержания порядка и профилактики правонарушений на местах.

Что входит в обязанности участкового

Работа участкового и его помощника охватывает практически все сферы жизни на административном участке. Главное — профилактика правонарушений: от борьбы с бытовой и алкогольной преступностью до работы с теми, кто состоит на учете в органах внутренних дел.

Фото: ДП Жамбылской области

Чтобы поддерживать порядок, инспектор должен знать свой участок — проблемные точки, особенности и, главное, людей. Доверие жителей — основной инструмент участкового.

К ежедневным обязанностям относятся и административные производства: протоколы, запросы, экспертизы. Но работа не ограничивается бумагами — инспектор помогает пострадавшим от преступлений, поддерживает тех, кто оказался в беде.

Особое внимание уделяется совместной работе с другими подразделениями полиции. Вместе с патрульными участковый обходит дворы, проверяет условия хранения оружия, проводит освидетельствования на предмет употребления алкоголя. Важная часть работы — встречи с населением и ежедневные обходы территории.

В сельской местности спектр задач шире — это и профилактика ДТП, и работа с подростками, и ежедневные доклады в дежурную часть.

Участковые Жамбылского района: факты и примеры

Сегодня в отделе полиции Жамбылского района служат 34 участковых инспектора и семь помощников. Четверо сотрудников отвечают за организацию работы участкового пункта полиции.

По словам начальника отдела полиции Даурена Сапиева, средний возраст инспекторов в районе 35 лет. Самому младшему — 27, самому опытному — 47. По статистике, чаще всего жители обращаются к ним по вопросам семейно-бытовых конфликтов. Но иногда случаются и более серьезные происшествия, и к ним нужно быть готовым.

— Для участкового инспектора полиции важны такие качества как добросовестность, вежливость, честность, а также знание законов и хорошая физическая подготовка, — отметил Д. Сапиев.

Фото: ДП Жамбылской области

Полицейский рассказал, что ОП Жамбылского района испытывает дефицит участковых инспекторов, в основном, в связи с ростом населения. На одного участкового в районе приходится в среднем 3000-3500 человек.

Лучший участковый страны

Недавно отдел полиции Жамбылского района оказался в центре внимания благодаря Азизжону Пайзиеву, признанному лучшим участковым инспектором Казахстана.

Пайзиев служит с 2006 года, а с мая прошлого года работает в селе Гродеково. Почти 20 лет службы принесли ему богатый опыт, который он продемонстрировал на конкурсе.

— Руководство ценит его за хорошие показатели, исполнительность и умение применять навыки на практике, — отметил Д. Сапиев. — На конкурсе он показал отличные результаты в стрельбе, знаниях законов и физической подготовке.

За победу полицейский получил служебный автомобиль Chevrolet Nexia, звание подполковника полиции и сертификат на 200 тысяч тенге.

Патруль пустыни

Быть участковым, значит работать не только в черте города, но и в самых отдаленных населенных пунктах. Здесь служба становится особенно многогранной: нужно помочь заблудившемуся туристу, выручить путника в степи или поддержать семью в трудной ситуации. В таких условиях участковый — это человек, на которого всегда можно положиться.

Старший участковый инспектор полиции Мойынкумского района, майор Ерлан Битанов служит с 2005 года. Начав карьеру помощником, он уже 20 лет работает среди людей и для людей.

Каждый день начинается с анализа обращений и проверки обстановки. В зоне его ответственности — десятки семей, включая тех, кто стоит на профилактическом учете.

— Нужно знать своих жителей в лицо, понимать, у кого какие трудности, где возможен небольшой конфликт, а где — настоящая беда, — говорит полицейский.

Недавний случай в степи Мойынкумского района ярко показал суть этой службы. На безлюдной трассе у путешественницы из Китая закончился бензин. Ерлан с коллегой помогли заправить мотоцикл, а позже догнали ее и вернули забытую сумку с документами. Туристка призналась, что больше всего ее тронуло человеческое участие.

Фото: ДП Жамбылской области

Мойынкумский район со своими песчаными дорогами и близостью озера Балхаш часто испытывает туристов на прочность. Здесь легко сбиться с пути или застрять в песках.

— Я почти всегда вожу с собой канистру бензина. Помогаем тем, кто застрял или не может продолжить путь. Это уже привычка, — делится майор Битанов.

Жители обращаются к нему с самыми разными просьбами: от семейных ссор до бытовых мелочей.

— Самое сложное в нашей работе — неравнодушие. Ты не можешь пройти мимо чужой беды, даже если это нерабочее время, — признается майор.

История Ерлана Битанова — пример того, каким должен быть настоящий участковый инспектор: дисциплинированным, отзывчивым и всегда готовым помочь. Для него лучшая награда — это доверие жителей.

