Всегда на передовой: тяжелые будни участкового полицейского
Быть рядом с людьми и вовремя подставить плечо – вот главная миссия участковых инспекторов полиции. О непростой и такой важной работе представителей этой профессии в материале корреспондента агентства Kazinform
Работа участкового инспектора полиции — одна из самых ответственных и при этом незаметных для широкой публики. Он каждый день рядом с людьми, знает жителей своего участка в лицо, выслушивает проблемы людей и помогает находить их решения. Именно к нему в первую очередь обращаются в сложной ситуации — будь то семейный конфликт или потерянные документы.
Участковый — это не просто человек в погонах, а тот, кому доверяют. Его служба не знает выходных и праздников: в любое время суток он обязан быть готовым прийти на помощь. В Жамбылской области, как и по всей стране, на плечах участковых инспекторов лежит основной груз поддержания порядка и профилактики правонарушений на местах.
Что входит в обязанности участкового
Работа участкового и его помощника охватывает практически все сферы жизни на административном участке. Главное — профилактика правонарушений: от борьбы с бытовой и алкогольной преступностью до работы с теми, кто состоит на учете в органах внутренних дел.
Чтобы поддерживать порядок, инспектор должен знать свой участок — проблемные точки, особенности и, главное, людей. Доверие жителей — основной инструмент участкового.
К ежедневным обязанностям относятся и административные производства: протоколы, запросы, экспертизы. Но работа не ограничивается бумагами — инспектор помогает пострадавшим от преступлений, поддерживает тех, кто оказался в беде.
Особое внимание уделяется совместной работе с другими подразделениями полиции. Вместе с патрульными участковый обходит дворы, проверяет условия хранения оружия, проводит освидетельствования на предмет употребления алкоголя. Важная часть работы — встречи с населением и ежедневные обходы территории.
В сельской местности спектр задач шире — это и профилактика ДТП, и работа с подростками, и ежедневные доклады в дежурную часть.
Участковые Жамбылского района: факты и примеры
Сегодня в отделе полиции Жамбылского района служат 34 участковых инспектора и семь помощников. Четверо сотрудников отвечают за организацию работы участкового пункта полиции.
По словам начальника отдела полиции Даурена Сапиева, средний возраст инспекторов в районе 35 лет. Самому младшему — 27, самому опытному — 47. По статистике, чаще всего жители обращаются к ним по вопросам семейно-бытовых конфликтов. Но иногда случаются и более серьезные происшествия, и к ним нужно быть готовым.
— Для участкового инспектора полиции важны такие качества как добросовестность, вежливость, честность, а также знание законов и хорошая физическая подготовка, — отметил Д. Сапиев.
Полицейский рассказал, что ОП Жамбылского района испытывает дефицит участковых инспекторов, в основном, в связи с ростом населения. На одного участкового в районе приходится в среднем 3000-3500 человек.
Лучший участковый страны
Недавно отдел полиции Жамбылского района оказался в центре внимания благодаря Азизжону Пайзиеву, признанному лучшим участковым инспектором Казахстана.
Пайзиев служит с 2006 года, а с мая прошлого года работает в селе Гродеково. Почти 20 лет службы принесли ему богатый опыт, который он продемонстрировал на конкурсе.
— Руководство ценит его за хорошие показатели, исполнительность и умение применять навыки на практике, — отметил Д. Сапиев. — На конкурсе он показал отличные результаты в стрельбе, знаниях законов и физической подготовке.
За победу полицейский получил служебный автомобиль Chevrolet Nexia, звание подполковника полиции и сертификат на 200 тысяч тенге.
Патруль пустыни
Быть участковым, значит работать не только в черте города, но и в самых отдаленных населенных пунктах. Здесь служба становится особенно многогранной: нужно помочь заблудившемуся туристу, выручить путника в степи или поддержать семью в трудной ситуации. В таких условиях участковый — это человек, на которого всегда можно положиться.
Старший участковый инспектор полиции Мойынкумского района, майор Ерлан Битанов служит с 2005 года. Начав карьеру помощником, он уже 20 лет работает среди людей и для людей.
Каждый день начинается с анализа обращений и проверки обстановки. В зоне его ответственности — десятки семей, включая тех, кто стоит на профилактическом учете.
— Нужно знать своих жителей в лицо, понимать, у кого какие трудности, где возможен небольшой конфликт, а где — настоящая беда, — говорит полицейский.
Недавний случай в степи Мойынкумского района ярко показал суть этой службы. На безлюдной трассе у путешественницы из Китая закончился бензин. Ерлан с коллегой помогли заправить мотоцикл, а позже догнали ее и вернули забытую сумку с документами. Туристка призналась, что больше всего ее тронуло человеческое участие.
Мойынкумский район со своими песчаными дорогами и близостью озера Балхаш часто испытывает туристов на прочность. Здесь легко сбиться с пути или застрять в песках.
— Я почти всегда вожу с собой канистру бензина. Помогаем тем, кто застрял или не может продолжить путь. Это уже привычка, — делится майор Битанов.
Жители обращаются к нему с самыми разными просьбами: от семейных ссор до бытовых мелочей.
— Самое сложное в нашей работе — неравнодушие. Ты не можешь пройти мимо чужой беды, даже если это нерабочее время, — признается майор.
История Ерлана Битанова — пример того, каким должен быть настоящий участковый инспектор: дисциплинированным, отзывчивым и всегда готовым помочь. Для него лучшая награда — это доверие жителей.
