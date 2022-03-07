НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа сотрудников службы досмотра непростая. Они совмещают качество совы и жаворонка. Выходят на службу в раннее утро, работают и в позднюю ночь. Несмотря на неординарный график работы, Асель Рамеш не переставала любить свою профессию. Девушка всегда мечтала работать в авиации и 2,5 года назад ее детская мечта сбылась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асель Рамеш 2,5 года трудится в службе досмотра столичного аэропорта. Узнав у подруги об имеющейся вакансии инспектора, сразу же отправила резюме. Устроиться на эту работу не так просто. На базе аэропорта работает специальный учебный центр, который занимается подготовкой инспекторов службы досмотра. Будущие инспекторы в течение месяца проходят обучение, в ходе которого изучают теорию, на практике учатся выявлять предметы, которые запрещено проносить с собой на борт. Они с точностью могут определить, как на экране выглядит оружие, рабочие инструменты, жидкости. Один из важных критериев – знание трех языков, высшее образование и умение выходить из конфликтных ситуаций, которые часто случаются в воздушной гавани.

Ведь работать с пассажирами непросто.

«Конечно же, встречаются пассажиры, которые не хотят показывать, что находится в ручной клади, не подчиняются правилам. Мы стараемся объяснить, что это важно для их собственной безопасности, для безопасности других людей, с которыми они будут лететь на борту самолета. Мы отвечаем за безопасность, поэтому тщательно проверяем каждого пассажира. От нас зависит благополучие пассажиров, бортпроводников и пилота, сотрудников аэропорта», - отметила Асель Рамеш.

Инспектор напомнила нам, что нельзя брать с собой на борт.

«Допускается проносить с собой жидкости до 100 мл, антисептики с заводской упаковкой. Не допускаются жидкости с содержанием спирта больше 70%, жидкости, не имеющие заводскую упаковку. Под запретом остаются взрывные устройства, самодельные взрывчатые устройства, радиоактивные вещества, сжатые, легко воспламеняющие (спирт, спички, свечи) и твердые вещества, инфекционные и биологические вещества. Также запрещается провозить с собой огнестрельное оружие, боеприпасы, рабочие инструменты», - рассказала она.

Отметим, что в период последних январских событий столичный аэропорт функционировал бесперебойно.

«Когда мародеры проникли в алматинский аэропорт, я была на смене. Мы работали в усиленном режиме. Нас защищали полицейские, сотрудники пограничной службы. Поэтому выходить на службу не боялись. Напротив, тщательно проверяли вещи каждого пассажира, старались их успокоить, помочь, проявляли вежливость, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мне нравится работать с пассажирами. Каждый день ты узнаешь новую информацию. Я научилась сохранять спокойствие и улыбаться пассажирам, какая бы ситуация не происходила. Ты становишься психологом. Постепенно изучаешь пассажиров, находишь общий язык», - поделилась Асель.

«Сколько себя помню, всегда мечтала работать в авиации. Очень увлекалась самолетом: как пассажиры садятся на борт, как их проверяют, как устроена жизнь в воздушной гавани. Звезды сложились таким образом, что спустя годы работаю в авиации, как об этом и мечтала. Думаю, главное верить в мечту и трудиться, чтобы она исполнилась», - призналась Асель Рамеш.