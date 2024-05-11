Всегда готовы спасти человека - как работают горноспасатели в Костанайской области

Аббревиатура ВГСЧ среди бойцов по-свойски расшифровывается как «всегда готовы спасти человека», но на самом деле это целое специализированное формирование – военизированная горноспасательная часть. По Казахстану работает 13 филиалов ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» - организации-правопреемницы ВГСЧ, которые в первую очередь отвечают за безопасность на опасных промышленных объектах страны. Одна из таких баз находится в Рудном – корреспондент агентства Kazinform побеседовала со спасателями и узнала как работают настоящие мастера своего дела.

Костанайский отряд Северо-Казахстанского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» заработал в Рудном еще в 1960 году. Необходимость в отдельной структуре возникла сразу же, после развития предприятия - Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината. С тех пор, не одно поколение бойцов проработало спасателями. Самое главное - за все годы существования, при ликвидации аварий жертв среди спасателей не было.

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

-За весь период службы, мы провели ряд спасательных работ. Только за прошлый год, было осуществлено 92 оперативных выезда на различный вид аварий. Конечно, в основном это возгорания на поверхности, как на производствах, так и на территории населенных пунктов. Здесь, все-таки, большая вероятность пренебречь правилами безопасности, чем, например, под землей, - рассказал заместитель командира костанайского отряда по оперативно-профилактической работе Игорь Печерный.

Чем же занимаются горноспасатели? В первую очередь - это предотвращение ситуаций, которые могут привести к печальным последствиям.

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

-В список наших задач входит обслуживание взрывных работ, проводимых в карьерах области. Первым туда заходят спасатели, отбирают пробы газа, для допуска горняков. Обследуем опасные производственные объекты на предмет соблюдения промышленной безопасности. Хочу отметить, что руководство предприятий на наши замечания и предложения реагируют позитивно и мы находим общий язык, - заключает спикер.

Сейчас горноспасательная служба находится в частных руках. По республике таких частных структур работает около 13 филиалов «РЦШ ПВАСС». Они заключают договора с производствами на обслуживание и работают в таком ключе. К слову, северо-казахстанский филиал обслуживает не только костанайцев, но и актюбинцев. Проще говоря - весь северо-западный Казахстан.

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

-Специфика работы по промышленным направлениям отличается. Если, например, специфика нашей работы во многом совпадает со спецификой цветной металлургии, то у «угольщиков» - уже другие условия. Там, например, стоит учитывать, что есть метан и опасность будет исходить от этого. У нефтяников, спциалистов цветной металлургии тоже есть свои особенности. Но, всех бойцов объединяет одно – профессионализм, умение оказывать первую помощь, работа без паники, следование четким инструкциям, - говорит заместитель Игорь Печерный.

Наша экскурсия началась с административной части здания. Среди кабинетов руководящего состава, есть комнаты отдыха, склады, рабочие помещения. Имеется и медицинский кабинет - здесь, перед каждой сменой, бойцов проверяют по состоянию здоровья: главное, чтобы было бодрое настроение, давление и показатели в норме.

Далее следует пыле-газоаналитическая лаборатория. Ее основное предназначение - выборка и изучение проб воздуха на наличие вредных примесей (простым языком, лаборанты дают «зеленый свет» на работу в подземных условиях). Заведует ведомством Наталья Ярмощук.

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

-Это пыле-газо-аналитическая лаборатория. Здесь занимаются отбором ДВС (двигатели внутреннего сгорания – прим. автора) на наличие вредных газов, в том числе углекислого. Проще говоря - допускаем или не допускаем в рабочую зону специалистов. Проверки у нас идут согласно графику, есть пробы, которые снимаем ежемесячно, ежеквартально. Если фиксируется превышение опасных примесей - то участок в обязательном порядке закрывается и проветривается, - рассказала заведующая лабораторией Наталья Ярмощук.

После лаборатории, корреспондент оказалась в царстве канатов и различных приборов, испытывающих эти канаты на прочность. Помимо этого, здесь испытывают спец обмундирование бойцов.

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

-Нам привозят канат, который мы разбираем на множество таких мелких проволочек. Каждая проволочка проходит испытание на сопротивление. То, есть выясняем, при какой силе проволочка не выдерживает. После чего мы измеряем все данные, записываем. Если показатели выходят за норму - то изделие бракуется, - отметил заведующий лабораторией Василий Сергиенко.

Канаты поставляются как из-за границы (Германия, Россия), так и с отечественного конвейера. Максимальное количество проволочек в таких канатах может достигать более 600 штук - и каждую из них, специалисты в обязательном порядке проверят. Поэтому, по словам заведующего, чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом троса в нашем регионе, и не было.

После, мы прошли в помещение, где сконцентрировано максимальное количество кислорода. Правда весь он упакован в специальные баллоны. Здесь заряжают, проверяют дыхательные баллоны кислородом. Подразделяются они на два вида: есть баллон для горноспасателя (с действием кислорода на 4 часа) и есть баллон для пожарных (с действием около 40 минут). Своеобразные «рюкзачки» весят не менее 10 килограмм.

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

-Основная моя работа заключается в том, чтобы следить за состоянием оборудования, закачивать кислород в баллоны, которые мне приносят ребята. Для каждого вида баллона существует свое оборудование, - рассказывает ведущий специалист по аварийно-спасательному оборудованию Владимир Каретников.

Как проверяют баллон на прочность? Его разбирают, наполняют водой и начинают испытывать максимальным давлением в 1,5 кратного рабочего (к примеру, если баллон с рабочим давлением 300 атмосфер, то будут испытывать на все 450 атмосфер) и смотрят на состояние. Если по каким-то причинам испытание не проходит, то брак.

Далее мы прошли в учебный класс, где как раз проводилось обучение по оказанию первой медицинской помощи. С взводом работает профессиональный медик. Специалист отметила, что ученики достаточно ответственные и впитывают знания отлично. Здесь же расположен автопарк - в этом году предприятие приобрело несколько автомобилей для оперативных выездов.

Фото: Дарья Аверченко

Чуть дальше мы спустились в тренировочную шахту. Она достаточно точно воспроизводит шахту настоящую, здесь расположены вентиляционные трубы, смоделированы различные части рабочих объектов шахты. Тут часто устраивают «искусственные пожары», задымления, отрабатывают навыки оказания помощи при самых жестоких условиях. К примеру, в отдельном помещении есть тепловое оборудование, которое разгоняет температуру до 70 градусов тепла. И задача спасателей отработать слаженно и без паники. Есть и свой «пострадавший», который постоянно находится в шахте – вес такого муляжа составляет порядка 80 килограмм, чтобы при транспортировке настоящих горняков приблизиться к реальным условиям.

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

Фото: Дарья Аверченко

-Тренировки проводятся строго по инструкции. Бывает конечно, что кому-то может стать плохо - но здесь всегда дежурит медик, поэтому помощь оказывается сразу. Поэтому мы всегда в процессе тренировки, отрабатываем все до безупречности, - рассказал командир первого отделения Александр Костерин.

К слову, сам Александр трудится спасателем более 10 лет, продолжает семейную династию – здесь работал отец. В данный момент он возглавляет отделение оперативного взвода, под его ответственностью еще дополнительно 4 бойца (каждое отделение состоит не менее, чем из 5 человек). Говорит, что это добавляет еще большей серьезности каждому спуску или тренировке.

Фото: Дарья Аверченко

-Помните свой первый спуск под землю?

-Конечно, сердце стучит, не знаешь, что там под землей тебя ждет. Но с годами, страх притупляется, и ты просто уже на автомате выполняешь функции. Работа очень нравится, все-таки мы спасаем жизни, предотвращаем опасные ситуации. Это не может не нравится, - говорит Александр Костерин.

Возраст бойцов достаточно молодой - от 25 до 35+. Чтобы стать горноспасателем необходимо отменное здоровье и большое чувство ответственности. Остальным навыкам обучают здесь: как отмечают в службе, о бойцах рудненской школы знают за пределами не только области, но и страны.

К слову, льгот у спасателей, к сожалению, нет. Они также уходят на пенсию в 63 года. Правда некоторых «ветеранов» службы, предел в возрастной отметке 63 года не останавливает. Уже больше 40 лет трудится здесь Павел Киреев. Он начинал работать еще при советской системе горноспасательных служб. 25 мая ему исполнится 67 лет и на заслуженный отдых он пока не собирается.

Фото: Дарья Аверченко

-Я после училища приехал работать на шахту. Проработал там 8 лет, после решил стать спасателем. И вот уже 42 года преданно несу службу. Я давно уже вышел на пенсию, но продолжаю работать. Здоровье все-таки позволяет, почему бы нет, - говорит Павел.

Одним из самых страшных воспоминаний за всю работу спасателем для спасателя является случай, произошедший еще в 70-е годы: тогда груда руды упала на шахтеров и двоих придавило насмерть, а двоих сильно покалечило.

-Система безопасности работает всегда. Но хочу отметить, что сейчас наша основная работа заключается в профилактике: чем больше и качественнее мы проводим мероприятия предотвращающего характера, тем лучше, - отмечает спасатель.

Пока мы беседовали со спасателем, с обучения приехали пожарные. Кстати, производственные пожарные на балансе горноспасательной службы недавно, они присоединились около 3 лет назад. В арсенале спец обмундирование, техника (более 10 единиц) и бойцы. Все как на подбор.

Фото: Дарья Аверченко

Каждый день - как по расписанию: тренировки, учеба и отработка навыков до безупречности, чтобы быть всегда готовыми к чрезвычайным ситуациям и первыми прийти на помощь.