Все жители Земли должны подключиться к глобальной борьбе за ядерное разоружение –Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все жители земли должны более активно подключиться к глобальной борьбе за ядерное разоружение. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня планета оказалось снова у опасной черты. Если произойдет третья мировая война с применением средств массового уничтожения, она может стать последней для нашей цивилизации. Давно сформировался сильный запрос на бесконфликтное существование, жизнь без страха и верой в завтрашний день, будущее наших детей и внуков. В этих условиях все жители Земли должны более активно подключиться к глобальной борьбе за ядерное разоружение и защитить жизнь на планете», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии.

«На форуме АSЕМ в 2018 году и втором форуме «Один пояс - один путь» в Пекине, который состоялся в текущем году, я предложил начать диалог между Россией, Китаем, США и Европейскими союзом, этими основными державами от которых зависит мир на земле. Даже великие мировые войны заканчивались переговорами. Сейчас конфронтация и недоверие между этими странами волнует весь мир. Именно эти страны-победители сели за стол переговоров после Второй мировой войны, образовали Организацию Объединенных Наций. Также было и после Первой мировой войны. Мне кажется сейчас то же самое. Поэтому я с таким предложением выступил. Уверен, что главы этих стран сознают свою особую ответственность за будущее человечество, за международную стабильность и безопасность. Политические лидеры четверки должны проявить волю, найти пути для разрядки напряженности на планете. Это можно пройти только путём диалоговых переговоров», - отметил Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что данное предложение уже поддержано многими мировыми игроками.

«В качестве важного шага в продвижении такого диалога я предложил в следующем году провести в казахстанской столице неформальную встречу парламентариев названной четверки», - отметил Н. Назарбаев.