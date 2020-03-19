Все железнодорожные вокзалы Казахстана обеспечены антивирусными средствами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под руководством заместителя председателя правления по корпоративным вопросам и HR АО «НК «ҚТЖ» Серика Абденова было проведено селекторное совещание с руководителями железнодорожных вокзалов городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Серик Абденов подчеркнул, что в компании со всей серьезностью относятся к ситуации, возникшей в связи с объявленной по всему миру пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и режима ЧП, который действует в Казахстане с 16 марта. В АО «НК «ҚТЖ» создан штаб по управлению чрезвычайной ситуацией.

Серик Абденов напомнил, что всем работникам железной дороги приказано строго соблюдать рекомендации по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Каждый сотрудник железной дороги должен проявлять повышенную гражданскую ответственность, усилить меры личной гигиены, регулярно мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами, максимально использовать медицинские маски и перчатки на рабочих местах в течение рабочего дня, - отметил Серик Абденов.

На совещании отметили, что все 244 вокзала страны обеспечены антивирусными средствами. Для этих целей произведен закуп 20 тыс. масок, 5 тыс. литров антисептической жидкости, 100 тыс. пар перчаток. Защитными средствами в первую очередь будут снабжаться работники компании, которые непосредственно контактируют с населением: работники вокзалов, касс по продаже билетов и проводники пассажирских поездов.

На всех вокзалах уборка проводится, согласно нормам СанПиН. Так, уборка производится не менее 4-х раз в день, а в местах массового скопления людей (залы ожидания, кассовые залы) мероприятия с применением дезинфицирующих средств проходят ежечасно.