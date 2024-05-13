Все заявители в Актюбинской области получили единовременные соцвыплаты на 939 млн тенге
В Актюбинской области по поручению Президента РК продолжаются мероприятия по поддержке пострадавших от паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
С 4 апреля для оказания материальной помощи актюбинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, начали выплачивать единовременную социальную выплату.
— Сегодня областное управление координации занятости и социальных программ и его районные отделы закончили рассматривать все поступившие заявления и полностью произвели перечисления заявителям. По области 2904 семьи получили в общем свыше 939 миллионов тенге, — сообщили в акимате.
В госучреждении уточнили, если поступит очередное заявление на соцвыплату, ее также рассмотрят и, в случае подтверждения указанных данных, произведут выплату обратившемуся.