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    10:22, 13 Май 2024 | GMT +6

    Все заявители в Актюбинской области получили единовременные соцвыплаты на 939 млн тенге

    тенге, деньги, выплаты
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Актюбинской области по поручению Президента РК продолжаются мероприятия по поддержке пострадавших от паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    С 4 апреля для оказания материальной помощи актюбинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, начали выплачивать единовременную социальную выплату.

    — Сегодня областное управление координации занятости и социальных программ и его районные отделы закончили рассматривать все поступившие заявления и полностью произвели перечисления заявителям. По области 2904 семьи получили в общем свыше 939 миллионов тенге, — сообщили в акимате.

    В госучреждении уточнили, если поступит очередное заявление на соцвыплату, ее также рассмотрят и, в случае подтверждения указанных данных, произведут выплату обратившемуся.

    Теги:
    Соцвыплаты Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Акимат Режим ЧС Общество Паводки в Казахстане Ущерб Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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