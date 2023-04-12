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Все затворы открыли на Петропавловском гидроузле

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Апреля 2023, 22:00
Все затворы открыли на Петропавловском гидроузле

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на гидроузле накануне подняли все три затвора. Сейчас сооружение работает, как река, не создает подпор и не образовывает водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О работе Сергеевского водохранилища и Петропавловского гидроузла в период паводка рассказал на брифинге директор филиала РГП «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин.

«В паводковый период Петропавловское водохранилище из-за своего малого объема работает в транзитном режиме и не влияет на пропуск паводковых вод. С 9 апреля на гидроузле приступили к маневрированию затворами. С 22.00 часов 11 апреля все затворы открыты. С началом паводка в нижний бьеф из Петропавловского водохранилища сброшено более 83 млн кубометров паводковых вод. Уровень водохранилища составляет 92,4 метра, объем - 21,2 млн кубометров. Сброс в нижний бьеф - 265 кубометров в секунду», - сообщил Шугаип Ибатуллин.

На Сергеевском водохранилище наполнение началось 29-го марта. При достижении уровня воды 138 метров автоматически начинается сброс воды через гребень водосливной плотины. Это предусмотрено конструкцией гидроузла. В этом году перелив начался 5-го апреля. Буквально через три дня он достиг пика и пошел на спад.

«С началом паводка в нижний бьеф из Сергеевского водохранилища сброшено более 589,3 млн кубометров паводковых вод, что ниже среднегодовых показателей. Средний годовой сток по многолетним показателям составляет 1,3 млрд кубических метров. Наблюдается снижение уровня. До достижения отметки нормального подпорного уровня имеется еще более 134 млн кубометров», - прокомментировал Шугаип Ибатуллин.

Он добавил, что Сергеевский гидроузел с водохранилищем является основным регулятором стока реки Есиль. Работает в каскаде с Петропавловским гидроузлом.

«Сергеевский и Петропавловский гидроузлы находятся в удовлетворительном состоянии и работают в штатном режиме. На базе филиала «Казводхоз» и гидроузлах ведется круглосуточный мониторинг за наполнением водохранилищ. Организовано круглосуточное дежурство работников, которыми производится обработка и двухчасовая передача информации о работе водохранилищ в заинтересованные государственные органы и Нижне-Обское БВУ по Тюменской области. Сейчас основная задача филиала - это обеспечение безопасного пропуска паводковых вод через Петропавловский гидроузел», - сказал Шугаип Ибатуллин.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается стабильной. Угрозы подтоплений населенных пунктов и автомобильных дорог талыми водами нет.


Северо-Казахстанская область   Паводок   Петропавловск  
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