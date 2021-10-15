Все заболевшие из числа привитых против коронавируса выздоровели в Мангистауской области
«С начала учебного года вирус выявлен у 82 детей. В основном, как стало известно, они заразились в семье. Как вы знаете, в Мангистауской области была построена новая модульная инфекционная больница. Во время двух волн пандемии нагрузка была большой. Сейчас в этой модульной больнице лечатся около 30 человек. Наша основная работа – подготовить эту больницу к возможным следующим волнам, решить технические вопросы, такие, как обеспечение кислородом, сформировать заново лекарственный фонд», – сказала Г. Калмуратова.
По ее словам, на 14 октября в области были привиты первым компонентом 161 814 человек, или 41,7% подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом привито 140 920 человек, или 36,3% подлежащих вакцинации.
Как сообщила заместитель акима, в области проведен мониторинг числа заразившихся коронавирусом среди вакцинированных. Из числа привитых первым компонентом в больницы поступило 89 жителей, в том числе 2 пациента получили лечение в реанимационном отделении. Также поступили в больницы 65 пациентов, привитых обоими компонентами. Все они выздоровели.
По мнению Г. Калмуратовой, результаты вакцинации говорят о том, что она проводится качественно.