Все заболевшие из числа привитых против коронавируса выздоровели в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все заболевшие из числа привитых против коронавируса выздоровели. Об этом сообщила заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала учебного года вирус выявлен у 82 детей. В основном, как стало известно, они заразились в семье. Как вы знаете, в Мангистауской области была построена новая модульная инфекционная больница. Во время двух волн пандемии нагрузка была большой. Сейчас в этой модульной больнице лечатся около 30 человек. Наша основная работа – подготовить эту больницу к возможным следующим волнам, решить технические вопросы, такие, как обеспечение кислородом, сформировать заново лекарственный фонд», – сказала Г. Калмуратова.

По ее словам, на 14 октября в области были привиты первым компонентом 161 814 человек, или 41,7% подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом привито 140 920 человек, или 36,3% подлежащих вакцинации.

Как сообщила заместитель акима, в области проведен мониторинг числа заразившихся коронавирусом среди вакцинированных. Из числа привитых первым компонентом в больницы поступило 89 жителей, в том числе 2 пациента получили лечение в реанимационном отделении. Также поступили в больницы 65 пациентов, привитых обоими компонентами. Все они выздоровели.

По мнению Г. Калмуратовой, результаты вакцинации говорят о том, что она проводится качественно.