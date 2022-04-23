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    19:00, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Все выпускные должны проводиться в стенах школы – Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    В этом году в связи с улучшением эпидситуации у выпускников школ состоятся выпускные. Однако все они должны будут проводиться в стенах школы. Рекомендации Министерства образования и науки в новом выпуске проекта «Обратная связь» озвучила руководитель управления воспитательной работы и допобразования Комитета дошкольного и среднего образования Минобразования РК Самал Кадырова.

    «Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы», – отметила руководитель управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.

    В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

    Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

    Не допускается:

    – привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

    – организация праздничных столов;

    – проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

    – сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

    – организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.

    Праздник «Последний звонок» во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.


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