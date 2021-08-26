Все выпуски газеты «Жас Азамат» собрали в одну книгу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области презентовали книги «Жас Азамат» и «Жұмағали Тілеулин», посвященные истории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети Facebook заместитель акима области Гани Ныгыметов рассказал о новых книгах и отметил, что их издание является важным событием «не только в масштабе области».

«Первая. «Жас Азамат» - это газета, которая издавалась в Петропавловске в 1918-1919 годы и освещала деятельность правительства «Алашорды». В книге систематизированы все выпуски этой газеты, приложены их копии на арабской графике. В ней публиковались статьи известных алашординцев. Вторая. «Жұмағали Тілеулин» - уроженец СКО, один из видных лидеров Алаш, первый организатор сферы здравоохранения и образования в регионе. Репрессирован в 1938 году», - написал Г. Ныгыметов.

Он поблагодарил творческую группу, работавшую под руководством директора областного архива Сауле Маликовой, за проделанный труд и издание книг.

«Это, можно сказать, первые результаты работы региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий 1920-1950-х годов. Думаю, что эти и другие будущие труды позволят максимально ознакомить общественность, особенно молодёжь, с забытыми страницами нашей национальной истории и сформировать память о наших достойных предках, внесших вклад в независимое развитие казахского народа», - считает Г. Ныгыметов.