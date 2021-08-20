Все вопросы, связанные с проведением митингов, уже отработаны и отрегулированы – Айдос Сарым

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проведение мирных митингов является частью политического процесса и политической культуры страны. Такое мнение высказал депутат мажилиса Парламента РК Айдос Сарым в ходе встречи по обсуждению итогов первого года действия закона о мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Айдос Сарым отметил, что обсуждение законопроектов, принятых Президентом страны, стало хорошей традицией.

«Сегодня мы обсуждаем закон о реализации мирных митингов. Я думаю, что это очень хорошая традиция. Потому что Национальному совету общественного доверия есть чем похвастаться. Есть конкретные достижения, конкретные законопроекты, которые уже оформлены в виде закона. Они приняты, ратифицированы и реализуются в жизни. Любой закон должен делаться так, чтобы соблюдать его было более выгодно, чем не соблюдать. Как показывает жизнь, сегодня митинги и пикеты стали обычной практикой. Проведение митингов сегодня не означают какого-то ужаса для акиматов. Это является частью нормального политического процесса и политической культуры. Есть какие-то, возможно, эксцессы. Но скорее это вопрос именно нехватки сложившейся политической культуры и доверия», - высказался депутат.

Он обратил внимание на то, что сейчас только пандемия мешает проведению больших мероприятий.

«Но в целом общество и политические субъекты готовы и работают в этом поле. Все вопросы, связанные с проведением митингов, сегодня уже отработаны и отрегулированы», - сказал А. Сарым.

Напомним, в Алматы проходит экспертное обсуждение итогов первого года действия закона о мирных собраниях. Так, политолог Марат Шибутов позитивно оценил эффективность нового закона, с момента его принятия в стране прошло 552 мирных собрания.