Все высохло: российский пилот с высоты показал северную часть Каспийского моря

Известный блогер Азамат Сарсенбаев выложил на своей странице в социальных сетях ролик пилота российской авиалинии, который с высоты показал высыхающий Каспий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Азамат Сарсенбаев выложил видео в Instagram. Российский пилот показывает на карте Каспийского моря и показывает с высоты, как на самом деле все удручающе выглядит.

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- Если посмотреть на карту, северная часть Каспийского моря, здесь должна быть вода. Мы сейчас подлетаем рядышком. Как будто заливчик, но на самом деле ничего нет. Ничего не осталось. Все высохло. Поэтому не раз говорю, что северная часть Каспийского моря исчезает. Воды нет, - говорит голос за кадром.

По словам блогера Азамата Сарсенбаева, северная часть Каспийского моря является одним из главных инкубаторов экосистемы всего моря. Именно тут размножаются многие виды птиц, тюленей и нерестятся рыбы, останавливаются для отдыха мигрирующие птицы.

- Это катастрофа, - подписал ролик Азамат Сарсенбаев.

По прогнозам ученых в ближайшие 10 лет уровень Каспийского моря снизится на 3-4 м, за последние 15 лет казахстанский сектор водоема уменьшился на 7,1%, при этом площадь зеркала водной поверхности в 2008 году составляла 113 866,67 кв.км, в 2023 году уменьшилась до 105 745,23 кв.км.