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Все виды услуг по недвижимости будут недоступны 19 июня в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Июня 2023, 23:28
Все виды услуг по недвижимости будут недоступны 19 июня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с консолидацией (объединением) государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости 19 июня ожидается временная недоступность всех видов услуг по линии недвижимости и земельного кадастра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Правительство для граждан.

Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

«В связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов. Приносим извинения за временные неудобства», - добавили в Правительстве для граждан.


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