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Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2023, 10:34
Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все виды государственных услуг по линии недвижимого имущества и земельного кадастра будут недоступны для населения 20 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

«Это связано с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости.

На данный момент приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК», - сказано в сообщении компании.

Также сообщается о том, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.

Напомним, вчера казахстанцам тоже были недоступны все виды услуг по недвижимости.


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