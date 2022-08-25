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Все виды услуг Казпочты будут три дня недоступны для казахстанцев
25 Августа 2022 22:42

Все виды услуг Казпочты будут три дня недоступны для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 по 31 августа все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО «Казпочта», терминалах «Касса24» будут недоступны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с плановыми техническими работами в период с 00:00 28 августа по 08:00 31 августа по времени Нур-Султана будут недоступны все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО «Казпочта», терминалах «Касса24», на сайтах post.kz, postbank.kz», - сказано в сообщении АО «Казпочта».

Клиентов АО «Казпочта» попросили заранее планировать посещение отделений компании, проведение операций через терминалы и онлайн-сервисы, получение и отправку писем, документов и посылок.


Фото: kazfranch.kz

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