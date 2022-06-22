22 Июня 2022 14:03

Все ваучеры будут оплачены – Даурен Абаев о программе «Арт спорт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа «Арт спорт» не будет закрыта. Об этом заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего, все разговоры о том, что программа будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Отдельно хочу отметить, что все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены», - сказал Даурен Абаев на брифинге в СЦК.

По его словам, регионы выделят на это необходимые средства.

«К примеру, акимат Алматы уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд тенге. Вместе с тем, было бы глупо говорить, что возмущения общественности по поводу перебоев в работе системы беспочвенны. Нужно признать, что нами был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределением средств, проверкой отчетов поставщиков услуг и т.д», - добавил министр.

Ранее сообщалось об инциденте между поставщиками услуг в рамках проекта «Арт спорт», госорганами и родителями детей. Поставщики заявляют о неправильно заложенном бюджете и требуют выплатить им долги за прошлый год.

Недавно в Министерстве культуры и спорта РК предложили наказывать кружки за ненадлежащее предоставление услуг. Административную ответственность предлагается установить за проведение занятий детьми в помещениях, не соответствующих требованиям, за нарушение порядка зачисления детей на занятия, систематическое несвоевременное представление об отчете государственного заказа.