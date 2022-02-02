Все вакцины, используемые в Казахстане, прошли полный контроль – Ержан Байтанаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все вакцины, используемые в Казахстане, прошли полный контроль. Об этом сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев в ходе программы «Журналистское расследование» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выявили по ПЦР-тестированию, что данный гражданин болеет коронавирусной инфекцией, мы должны его лечить. А выявлять, каким штаммом он болеет – в мире ни в какой стране его не выявляют. Мы проводим геномное секвенирование, чтобы знать, какие штаммы циркулируют на сегодняшний день в нашей стране. Мы провели в конце декабря геномное секвенирование и выявили, что в Алматы и Нур-Султане есть штамм «омикрон». Также по стране у нас есть штаммы «дельта», «дельта плюс» и немного уханьского штамма. Но мы не должны делить, кто каким штаммом болеет. Нам главное – спасти человека, вытащить его из этой ситуации, чтобы он встал на ноги и был здоровым», – сказал Е. Байтанаев.

В ходе передачи сообщалось, что только 47% казахстанцев привиты двумя компонентами вакцины.

«Никак не достучаться до людей, что это нужно. У нас, в основном, осознанно приходят, когда заболеют или кого-то потеряли. До сих пор есть казахстанцы, которые не верят, что есть коронавирус. Представляете? Уже почти три года и до сих пор есть казахстанцы, которые просто не верят. И нам до сих просто задают вопросы: «А вы же это придумали?». Никакого 5g, вот этой фейковой информации – я, например, лично сам, в день около пяти опровержений даю. Все придумывают. То ли мы с самолета распространяем вирус каждый день, то ли мы ходим, вакцинируем дротиками, оказывается. То ли через воздух, где-то там в школе мы, оказывается, еще что-то сделали. Но, приходится работать. Приходят, даже нападают. Когда розыгрыш на автомашину, в городе Нур-Султане в день около 10 тысяч человек, просто очередями стояли в пунктах вакцинации. Сразу заметно, как розыгрыш закончился, сразу пошел спад», – отметил Е. Байтанаев.

Официальный представитель Комитета также коснулся вопроса о вакцинах. По его словам, закуп вакцин производится с помощью сложных переговоров, на вакцины целые страны стоят в очереди.

«На сегодняшний день у нас в стране есть выбор. Для вакцинации есть большой выбор. Это «Спутник V», QazVac, Vero Cell, Pfizer. У нас был Hayat-Vax, у нас был CoronaVac. Все вакцины, которые у нас в стране, прошли полный контроль. Помимо контроля в стране, где их выпускали, они у нас в Национальном центре экспертизы лекарственных средств проходят контроль. Их изучают, чтобы зарегистрировать в нашей стране», – подчеркнул Е. Байтанаев.

По его словам, в Казахстане до сих пор не зафиксировано ни одного случая смерти, вызванного вакцинированием.