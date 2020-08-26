Все вакцины должны пройти необходимые этапы исследования - Кайсар Табынов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие вакцины против коронавируса выйдут на рынок, объяснил директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете, вирусолог-вакцинолог Кайсар Табынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о ситуации по разработке вакцин в мире, Кайсар Табынов проинформировал, что на стадии клинических исследований находится 31 кандидатная вакцина против коронавируса.

«Из них шесть вакцин уже дошли до третьей - дофинальной фазы клинических исследований, которые ближе всех к тому, чтобы препараты были внедрены в практику. При разработке можно учитывать краткосрочную и долгосрочную перспективы. Те компании, которые находятся на передовой, третьей фазе, - те вакцины, которые никогда до настоящего момента в широкой практике не применялись. Вопросов достаточно много и в отношении безопасности, эффективности», - рассказал К. Табынов во время дискуссионной онлайн-площадки, организованной АО «Фонд науки».

Эксперт считает, что на рынок выйдут те вакцины, которые уже апробированы десятилетиями и показали свою эффективность.

«В этом деле хотел бы акцент сделать на субъединичные вакцины. По профилю безопасности они наиболее подходящие, и для группы рисков. Кончено есть и другой вариант - инактивированные вакцины, которые апробированы десятилетиями. Но надо отметить, что цельные вирионные вакцины - инактивированные в настоящий момент практически не применяются нигде», - отметил спикер.

По мнению Кайсара Табынова, на сегодня вакцины должны выпускаться на проверенных технологиях, и поспешных решений делать нельзя.

«Если мы говорим о российской вакцине (Спутник V)… Сейчас у них идет госрегистрационное испытание, то есть будут получать 40 тысяч волонтеров. Клинические испытания до сих пор продолжаются. Я за что беспокоюсь как вакцинолог? За счет таких скоропалительных решений о регистрации вакцины, мы подрываем в целом доверие к самой вакцинации. Вы знаете движение, которое выступает против вакцинации. Когда мы запускаем в массы в очень быстрые, короткие сроки непроверенные в достаточной степени вакцины, и вдруг будут выявлены нежелательные явления, то конечно, это поставит под большое сомнение всю компанию вакцинации. Поэтому я хотел бы попросить, если мы все-таки выпускаем вакцины, делать на проверенных технологиях. Второй момент - все вакцины должны пройти все определенные необходимые этапы исследования, но и третью фазу клинических исследований», - считает Кайсар Табынов.

Ранее сообщалось, что подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема зарегистрированной первой в мире вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В свою очередь 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.



В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года.



