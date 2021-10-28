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    22:44, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Все условия для вакцинации жителей создали в райбольнице в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области районную больницу утеплили и снабдили новыми врачами. В больнице Успенского района к зиме подготовили котельную, купили ещё одну камеру для хранения вакцин, приняли пять новых специалистов и ждут новое оборудование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Котельная районной больницы готова к отопительному сезону. Все условия созданы для качественной вакцинации среди населения, приобретена ещё одна камера хранения вакцины», - сообщили в акимате Успенского района Павлодарской области.

    По данным районной администрации, в местной больнице обновили компьютерную базу, на её баланс передали стоматологическое кресло, и теперь ждут поставки нового аппарата УЗИ.
    «В этом году прибыли специалисты: два врача общей практики, врач-эпидемиолог, оториноларинголог (совместитель), акушер-гинеколог (совместитель)», - рассказали здесь о новых кадрах, приехавших в Успенский район работать и жить.

    При этом, по данным здешнего акимата, в Успенском районе активизирована работа мониторинговых групп.

    «Сегодня в районном центре было проверено 17 объектов малого бизнеса на предмет вакцинации сотрудников, а также по соблюдению санитарных норм и работы приложения /Ashyg. Проведена разъяснительная работа по неукоснительному соблюдению норм постановлений главного государственного санитарного врача», - отметили в администрации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Павлодарская область
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