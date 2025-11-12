РУ
    16:27, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Все улицы Медеуского района Алматы будут освещены до конца 2025 года

    В Медеуском районе Алматы продолжается модернизация системы наружного освещения, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Фото: акимат Алматы

    До конца текущего года освещением будут охвачены все улицы района, как центральные, так и частные территории, включая садоводческие товарищества. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции акима района Еркебулана Оразалина в Региональной службе коммуникаций.

    Фото: акимат Алматы

    В рамках проекта «Строительство новых линий наружного освещения по неосвещенным улицам и садоводческим товариществам Медеуского района» устанавливаются 2 598 светильников и 33 шкафа управления. Протяженность новых линий составляет 70 км. На сегодня завершены работы на 100 из 114 участков.

    Фото: акимат Алматы

    Также проводится архитектурная подсветка фасадов жилых домов. Работы охватывают 75 домов, из которых 69 проходят текущий ремонт, а 51 будут полностью освещены декоративными светильниками. Подсветка реализуется на проспектах Аль-Фараби и Достык, улицах Пушкина, Жолдасбекова и Райымбек батыра.

    Реализация этих работ позволит обеспечить стопроцентный охват уличного освещения в Медеуском районе, повысить уровень безопасности и создать комфортную городскую среду в вечернее время.

