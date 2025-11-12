Все улицы Медеуского района Алматы будут освещены до конца 2025 года
В Медеуском районе Алматы продолжается модернизация системы наружного освещения, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.
До конца текущего года освещением будут охвачены все улицы района, как центральные, так и частные территории, включая садоводческие товарищества. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции акима района Еркебулана Оразалина в Региональной службе коммуникаций.
В рамках проекта «Строительство новых линий наружного освещения по неосвещенным улицам и садоводческим товариществам Медеуского района» устанавливаются 2 598 светильников и 33 шкафа управления. Протяженность новых линий составляет 70 км. На сегодня завершены работы на 100 из 114 участков.
Также проводится архитектурная подсветка фасадов жилых домов. Работы охватывают 75 домов, из которых 69 проходят текущий ремонт, а 51 будут полностью освещены декоративными светильниками. Подсветка реализуется на проспектах Аль-Фараби и Достык, улицах Пушкина, Жолдасбекова и Райымбек батыра.
Реализация этих работ позволит обеспечить стопроцентный охват уличного освещения в Медеуском районе, повысить уровень безопасности и создать комфортную городскую среду в вечернее время.