Все участники сборной Казахстана получили медали на международной олимпиаде по биологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два «серебра» и две «бронзы» завоевали казахстанские школьники на 34-ой Международной олимпиаде по биологии, завершившейся в городе Эль-Айн (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

IBO – научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года, которое проводится ежегодно с 1990 года.

В этом году в соревнованиях участвовали 316 школьников из 79 стран мира.

Казахстан представляли 4 школьника из городов Астана и Алматы и все стали призерами престижной олимпиады.

«Серебро» в копилку сборной принесли Омар Дінмұхаммед и Бакдаулет Ерназаров. Бронзовые медали у Ғалымжана Бақтыбай и Ислама Амангелді», — сообщила методист отдела организации интеллектуальных мероприятий и международного сотрудничества РНПЦ «Дарын» Гүлсара Мұқаш.

Напомним, решением Международного комитета страной-организатором 35-ой международной олимпиады по биологии (IBO-2024) выбрана наша страна. Казахстан проведет данную олимпиаду впервые.