Все трудности преодолимы - Асхат Аймагамбетов обратился к выпускникам 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов написал письмо выпускникам 2022 года. Текстом письма глава Минобразования поделился на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие выпускники! Уже через два месяца вы завершите обучение в школе, и в вашей жизни начнётся новый этап. Вы будете принимать более самостоятельные, ответственные и судьбоносные решения, используя знания, навыки и советы, которыми с вами заботливо делились учителя и родители. Одним из первых серьезных экзаменов станет сдача ЕНТ. Со всей ответственностью скажу, ЕНТ - один из самых легких экзаменов в жизни», - обратился министр к выпускникам.

Министр напомнил, что ведомством приняты следующие дополнительные меры.

«1. Перевели ЕНТ в электронный формат и сделали процедуру максимально честной. Установленные камеры, система прокторинга и трансляция не должны смущать вас. Эта мера необходима для справедливых результатов.

2. ЕНТ проходит не один раз в год, а четыре раза. И пусть это стоит немалых усилий наших сотрудников, но мы знаем, что это минимизирует ваши переживания и дает сразу несколько возможностей поступить в вузы.

3. Создали специальные условия и для детей с особыми потребностями. С этого года добавили им дополнительные 40 минут для выполнения заданий, которые к тому же теперь без рисунков, схем и диаграмм.

4. Для удобства калькуляторами разрешается пользоваться уже на постоянной основе.

5. В этом году вы получите не только информацию о баллах на ЕНТ, но и тематический анализ результатов по каждому предмету. Это позволит вам проанализировать свои слабые стороны и подтянуть знания.

6. Благодаря поддержке Президента у вас теперь больше возможностей получить грант. В этом году выделено на 15 тысяч больше грантов, и на 15% увеличивается размер стипендии.

7. Ну, и самая хорошая новость. Я вижу тысячи ваших «тэгов» в Instagram с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза. При принятии решений для нас главный приоритет - интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будут две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант. Это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение», - считает министр.

Асхат Аймагамбетов при этом пожелал школьникам достойно сдать ЕНТ, проявить выдержку, набрать высокие баллы и получить грант.

«Наверняка вы также думаете над тем, какой вуз выбрать, и где лучше учиться? Вот несколько моих советов.

Первое. Ознакомьтесь с позицией вуза в рейтинге работодателей, кадровым составом, условиями обучения.

Второе. Посмотрите, по какой программе предстоит обучаться. Названия специальностей могут звучать одинаково, но содержание может существенно различаться. По опыту лучших мировых практик мы внедрили Реестр образовательных программ вузов, он доступен каждому.

Третье. Оцените репутацию вуза. Сейчас вуз выдает дипломы своего образца. И имеет важное значение не корочка диплома, а реальные знания, которые дает вуз.

Четвертое. Обратите внимание на аккредитацию вуза. Если она получена в сильнейших аккредитационных организациях, то, как правило, это залог хорошего качества.

Пятое. Важно, чтобы при выборе университета вас не привлекали сомнительная дешевизна обучения или возможность не посещать занятия. Это может обернуться тем, что, потратив деньги и время, вы получите диплом, который не будет признан работодателями.

Шестое. Рекомендую выбрать казахстанский вуз. Поверьте, несмотря на все, не побоюсь этого слова, мифы, культивируемые про наши университеты, они намного превосходят многие вузы ближнего зарубежья», - поделился глава ведомства.

Также министр остановился относительно выбора будущей профессии. При этом Асхат Аймагабетов призвал помнить, что «решение, принятое из-за удобного проходного балла или из-за других сиюминутных факторов, неправильное».

«Лично я считаю, что большую перспективу имеют 3 трека обучения и карьеры.

1. Молодой учитель. Сейчас эта профессия стала гарантом стабильности. Спрос на хороших учителей один из самых высоких в стране. Сейчас на хорошем уровне и зарплаты, и возможности для развития и карьерного роста. Ну, и еще среди приятностей – 9,5 тысяч выделенных грантов, самая высокая стипендия, ежегодное повышение заработной платы на 25%. И, разумеется, благодарные глаза ребенка.

2. Молодой инженер. Наш Президент лично подчеркнул важность технических специальностей. С хорошим образованием инженера вы будете конкурентоспособны в любой точке мира. Сотни молодых казахстанцев работают в Google, Amazon и других компаниях с мировым именем.

3. Молодой ученый. Наука Казахстана активно развивается. Наши ученые создали вакцину QazVac. Молодые ученые выигрывают научные конкурсы по всему миру. Их разработки экспортируются в другие страны, и им предлагают сотрудничество зарубежные компании. Мы создаем много условий для ученых. Научные гранты, стажировки в мировых научных центрах и т.д. Кто-то из вас вполне мог бы стать продолжателем дела К. Сатпаева», - рассказал глава ведомства.

Министр подчеркнул, что выпускникам «предоставлена уникальная возможность строить Новый Казахстан».

«Уверен, что ваши идеи, цели и стремления обязательно найдут воплощение в развитии нашей страны. Знайте, что, несмотря на непредсказуемость будущего, высокопрофессиональные кадры востребованы всегда. Можно работать железнодорожником и стать мировой звездой. И все благодаря труду, стремлению и увлечению любимым делом. Верьте в себя и в свои силы и не останавливайтесь на пути к знаниям. Не растрачивайте время впустую. Конвертируйте время в новые знания и навыки. И помните – какие бы трудности ни возникали на вашем жизненном пути, все они преодолимы», - заключил Асхат Аймагамбетов.