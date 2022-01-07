РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:02, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Все три НПЗ работают в штатном режиме – Магзум Мирзагалиев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не останавливали добычу нефти и газа. Снижение производства произошло только на месторождении Тенгиз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    Министр энергетики Магзум Мирзагалиев связывает это с ограничением по вывозу продукции. В штатном режиме работают все три нефтеперерабатывающих завода. Однако из-за необходимости соблюдения мер безопасности и проблем со связью в западных и южных регионах пока сохраняются временные ограничения на продажу сжиженного газа на автозаправочных станциях. Снимать их будут по мере стабилизации ситуации в областях.

    «Для того чтобы возместить затраты малого и среднего бизнеса, которые покупали сжиженный газ в декабре по более дорогим ценам, они перезаключат договора с производителями сжиженного нефтяного газа на сниженные цены. В случае возобновления вопросов или сложностей просим обращаться в министерство», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Если вы стали свидетелями того, что на заправках горюче-смазочные материалы или сжиженный нефтяной газ продаются по ценам выше установленных Министерством энергетики, ведомство просит сообщать о таких фактах в местные департаменты антимонопольного агентства, и соответствующими агентствами будут проведены необходимые проверки.

    Напомним, что сейчас в стране действуют предельные розничные цены на горюче-смазочные материалы сроком на полгода, по газу они будут сохраняться в диапазоне 50-75 тенге за литр. Бензин марки АИ-92 АЗС должны будут продавать не дороже 182 тенге, АИ-95 – не дороже 215. Дизельное топливо будет стоить от 220 до 260 тенге в зависимости от региона. С реализаторами уже в ближайшее время начнут заключать договоры.

    Теги:
    Топливо Минэнерго РК Энергетика ЧП-2022 Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!