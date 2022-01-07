Все три НПЗ работают в штатном режиме – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не останавливали добычу нефти и газа. Снижение производства произошло только на месторождении Тенгиз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев связывает это с ограничением по вывозу продукции. В штатном режиме работают все три нефтеперерабатывающих завода. Однако из-за необходимости соблюдения мер безопасности и проблем со связью в западных и южных регионах пока сохраняются временные ограничения на продажу сжиженного газа на автозаправочных станциях. Снимать их будут по мере стабилизации ситуации в областях.

«Для того чтобы возместить затраты малого и среднего бизнеса, которые покупали сжиженный газ в декабре по более дорогим ценам, они перезаключат договора с производителями сжиженного нефтяного газа на сниженные цены. В случае возобновления вопросов или сложностей просим обращаться в министерство», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Если вы стали свидетелями того, что на заправках горюче-смазочные материалы или сжиженный нефтяной газ продаются по ценам выше установленных Министерством энергетики, ведомство просит сообщать о таких фактах в местные департаменты антимонопольного агентства, и соответствующими агентствами будут проведены необходимые проверки.

Напомним, что сейчас в стране действуют предельные розничные цены на горюче-смазочные материалы сроком на полгода, по газу они будут сохраняться в диапазоне 50-75 тенге за литр. Бензин марки АИ-92 АЗС должны будут продавать не дороже 182 тенге, АИ-95 – не дороже 215. Дизельное топливо будет стоить от 220 до 260 тенге в зависимости от региона. С реализаторами уже в ближайшее время начнут заключать договоры.