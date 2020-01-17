Все трассы из Нур-Султана закрыты из-за сильной метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все трассы из Нур-Султана закрыты для движения в связи с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

По информации ДЧС, сила ветра утром, 17 января, достигает 15 метров в секунду.

Казгидромет распространил ранее штормовое предупреждение о том, что в Нур-Султане 17 января ожидается снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы до 25 м/с.