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Все трассы из Нур-Султана закрыты из-за сильной метели
17 Января 2020 07:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все трассы из Нур-Султана закрыты для движения в связи с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.
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По информации ДЧС, сила ветра утром, 17 января, достигает 15 метров в секунду.
Казгидромет распространил ранее штормовое предупреждение о том, что в Нур-Султане 17 января ожидается снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы до 25 м/с.
Ключевые слова: Транспорт, Казгидромет, Погода,
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