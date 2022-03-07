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    12:11, 07 Март 2022 | GMT +6

    Все трассы из Нур-Султана открыты для автотранспорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана опубликована информация об открытии автомобильных дорог из столицы Казахстана.

    С 12:00 7 марта в связи со стабилизацией погодных условий открыты дороги из города Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения «Нур-Султан – Петропавловск км 18-231», участок «Нур-Султан – г. Щуичнск» и «г. Екатеринбург – г. Алматы км 917 - 1247», участок «г. Нур-Султан – п. Жаксы».


    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Астана Общество
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