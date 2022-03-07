Все трассы из Нур-Султана открыты для автотранспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана опубликована информация об открытии автомобильных дорог из столицы Казахстана.

С 12:00 7 марта в связи со стабилизацией погодных условий открыты дороги из города Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения «Нур-Султан – Петропавловск км 18-231», участок «Нур-Султан – г. Щуичнск» и «г. Екатеринбург – г. Алматы км 917 - 1247», участок «г. Нур-Султан – п. Жаксы».